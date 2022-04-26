استجابت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في محافظة الغربية ، لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد استغاثة نقل سيدة مريضة، وتعاني من مرض السمنة المفرطة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا للمستشفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغ “نجلتها”، وإنزال والدتها من مسكنها لصعوبة حركتها بمعرفة وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالغربية، وحملها لسيارة الإسعاف ومرافقتها للمستشفى لتلقى العلاج.

وأعربت المُبلغة عن بالغ شكرها وعظيم تقديرها وإمتنانها لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها، وسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.