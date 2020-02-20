الحماية المدنية تنقذ 3 موظفين تعطل مصعدهم و4 مواطنين محتجزين بعقار منهار

في المنوفية والقاهرة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 3 من مندوبي المبيعات، بعدما تعطل بهم المصعد أثناء صعودهم للشركة محل عملهم، بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، و4 مواطنين آخرين بعد انهيار جزئي في العقار الخاص بهم بالقاهرة.

تعطل مصعد شركة وداخله 3 مندوبين مبيعات

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا عن تعطل مصعد وبه أشخاص، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

ونجحت القوات في سحب المصعد المعطل، وانقاذهم، وتأكدت من وجودهم بحالة صحية جيدة.

انهيار جزئي بعقار

فى سياق آخر، ورد بلاغًا لغرفة عمليات نجدة القاهرة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف مما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار.

إنقاذ 4 أشخاص

وتمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة، واستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على سرعة التعامل مع البلاغ.