«الحماية المدنية» تنقذ مواطنًا محتجزًا داخل مصعد عقار في القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، من إنقاذ أحد المواطنين المحتجزين داخل مصعد في أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا بحدوث عطل فني في مصعد أحد العقارات الموجودة في نطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، ومحتجز بداخله أحد المواطنين.

وعلى الفور، دفعت بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة ، ونجحت القوات في إخراجه بحالة صحية جيدة.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، نظرًا لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمني، وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة، التي تخص أمن وسلامة المواطنين.