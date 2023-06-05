«الحماية المدنية» تنقذ «كلبًا» محتجزًا في أسياخ حديدية بعقار بالفيوم

قالت وزارة الداخلية إن قوات الحماية المدنية استجابت بشكل فوري لإنقاذ كلب محتجز داخل أحد العقارات في الأسياخ الحديدية وأنقذته في محافظة الفيوم.



كان قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم ، قد تلقى بلاغًا باحتجاز “كلب” داخل الأسياخ الحديدية بإطار البوابة الحديدية، لأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالفيوم لمحل البلاغ، وتمكنت من إنقاذ الكلب وإطلاق سراحه.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ الكلب استحسان الأهالي بالمنطقة، وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث.