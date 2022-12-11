الحماية المدنية تنقذ «قطة» محتجزة أعلى «تكييف» بعقار في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية ، من إنقاذ “قطة” محتجزة أعلى جهاز تكييف خاص بأحد العقارات، الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل.

جاء ذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا من ربه منزل -مقيمة بالعقار محل البلاغ- وقررت مشاهدتها للقطة خاصتها محتجزة أعلى جهاز التكييف الخاص بالشقة المجاورة لها.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنقاذ القطة وإنزالها.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، وفقًا لبيان صادر من الوزارة.