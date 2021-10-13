الحماية المدنية تنقذ طفلًا أغلق على نفسه باب الشقة في القطامية

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من إنقاذ طفلًا أغلق على نفسه باب الشقة في منطقة القطامية، حسبما قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا بطلب مساعدة لسيدة بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة القطامية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتقابلت مع ربة منزل، وقررت بأنها أثناء خروجها من الشقة سكنها لإحضار نجلتها من المدرسة غافلها نجلها طفل-4 سنوات لدخول الشقة وغلق بابها من الداخل، ولم يتمكن من فتحه مرة أخرى، وطلبت مساعدتها لفتح الباب.

وتعاملت أجهزة الأمن بشكل فوري لإنقاذ الطفل المذكور “دون ثمة إصابات” وتسليمه لوالده.

وتقدمت السيدة المشار إليها بالشكر والتقدير، لأجهزة وزارة الداخلية على سرعة تلبية الاستغاثة.