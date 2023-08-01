«الحماية المدنية» تنقذ شخصًا من الانتحار في الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من إنقاذ أحد الأشخاص أثناء محاولته الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، قد أخطرت صعود أحد الأشخاص لأعلى أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مينا البصل، مهددًا بالانتحار.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، مع تقديم النصح والإرشاد له، وتمكنت من إنقاذه قبل إلقاء نفسه.

وبسؤاله قال إنه حاول الانتحار لمروره بضائقة نفسية لخلافات زوجية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.