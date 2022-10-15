الحماية المدنية تنقذ شخصًا محتجزًا داخل مصعد في الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية في إنقاذ شخص عقب احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنتزه، نتيجة تعطل المصعد دون حدوث إصابات.

جاء ذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة في الإسكندرية ، إخطارًا باحتجاز شخص داخل مصعد، وتعاملت مع الموقف بشكل فوري.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر بعض المواقع الإخبارية يتضمن تضرر مدرسة في إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، من تعدي إحدى السيدات “ولي أمر طالب بذات المدرسة عليها” أثناء تواجدها بالمدرسة.

وبالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة واقعة التعدى وسابقة وجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، والصلح والتراضي بين الطرفين، وبث الشاكية عقب ذلك مقطع الفيديو المشار إليه لعدم استكمال المشكو في حقها إجراءات التصالح عرفيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.