الحماية المدنية تنقذ سيدة مُحتجزة داخل مصعد في القاهرة

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ سيدة مُحتجزة داخل مصعد نتيجة تعطله بها، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا عن وجود سيدة مُحتجزة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتعاملت مع البلاغ ونجحت في إنقاذها وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات.

وقدمت السيدة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ، وفقًا لبيان الوزارة.