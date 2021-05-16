لايف

الحماية المدنية تنقذ سيدة مُحتجزة داخل مصعد في القاهرة

بمنطقة مدينة نصر.
أماني عوض 1:57 م, الأحد, 16 مايو 21 1:57 م, الأحد, 16 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ سيدة مُحتجزة داخل مصعد نتيجة تعطله بها، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا عن وجود سيدة مُحتجزة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتعاملت مع البلاغ ونجحت في إنقاذها وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات.

اقرأ أيضا  القبض على عامل توصيل صدم طفل بدراجته النارية في القاهرة

وقدمت السيدة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ، وفقًا لبيان الوزارة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

خلافات على المنقولات الزوجية تتسبب في خطف طفل بالبحيرة.. والشرطة تعيده

أماني عوض 2:15 م, الأحد, 16 مايو 21

سحب 4057 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أماني عوض 1:46 م, الأحد, 16 مايو 21

5.6 ملايين جنيه غرامة كمامات.. نتائج حملات الداخلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في أسبوع

أماني عوض 1:41 م, الأحد, 16 مايو 21

«الصحة»: تسجيل 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

المال - خاص 1:42 ص, الأحد, 16 مايو 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 16-5-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:48 ص, الأحد, 16 مايو 21

حالة الطقس اليوم الأحد 16-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

دعاء محمود 12:17 ص, الأحد, 16 مايو 21