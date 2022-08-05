الحماية المدنية تنقذ سيدة تعطل بها مصعد مستشفى في بني سويف

نجحت قوات الحماية المدنية، في مديرية أمن بني سويف ، في إنقاذ سيدة تعطل بها المصعد داخل إحدى المستشفيات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغًا باحتجاز سيدة داخل مصعد بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة بني سويف نتيجة عطل فني.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتعاملت مع البلاغ وإنقاذ السيدة، وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات.

وقدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.