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«الحماية المدنية» تنظم زيارات لتلاميذ المدارس في بني سويف

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يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع.

«الحماية المدنية» تنظم زيارات لتلاميذ المدارس في بني سويف
أماني عوض

أماني عوض

4:16 م, الخميس, 1 ديسمبر 22

نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف ، زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لإطلاعهم على جانب من الدور الذي يضطلع به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

من جانبهم، توجه المشاركون في تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

جريدة المال
جريدة المال

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما في مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشئ وصغار السن.

أماني عوض

أماني عوض

4:16 م, الخميس, 1 ديسمبر 22