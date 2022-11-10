الحماية المدنية تنظم زيارات لتلاميذ المدارس في الغربية

نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، لإطلاعهم على جانب من الدور الذي يضطلع به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

من جانبهم، توجه المشاركون في تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما بمجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.