لايف

الحماية المدنية تسيطر على حريق بسنتر تجاري في حلوان

دون إصابات بشرية.
أماني عوض 1:31 ص, السبت, 17 أكتوبر 20 1:31 ص, السبت, 17 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة -مساء الجمعة- على حريق شب داخل سنتر تجاري بمنطقة حلوان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق في سنتر تجاري بحلوان.

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق.

اقرأ أيضا  دون إصابات.. السيطرة على حريق في مول تجاري بالقاهرة الجديدة

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أخمدت حريق داخل مول تجاري في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

دون إصابات.. السيطرة على حريق في مول تجاري بالقاهرة الجديدة

أماني عوض 1:48 م, الجمعة, 16 أكتوبر 20

إخماد حريق بشدادات خشبية لكوبري تحت الإنشاء في المرج

أماني عوض 1:48 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

إخماد حريق في مخلفات بكوبري مشاة بالزيتون بلا إصابات

أماني عوض 1:52 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

إخماد حريق بأشجار ونخيل في مصر القديمة (صور)

أماني عوض 8:56 م, الأحد, 23 أغسطس 20

السيطرة على حريق في محل تجاري بالقاهرة دون إصابات

أماني عوض 2:19 م, الأحد, 23 أغسطس 20

السيطرة على حريق بمخزن تجاري بالأزبكية دون إصابات

أماني عوض 3:29 م, السبت, 15 أغسطس 20