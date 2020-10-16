الحماية المدنية تسيطر على حريق بسنتر تجاري في حلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة -مساء الجمعة- على حريق شب داخل سنتر تجاري بمنطقة حلوان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق في سنتر تجاري بحلوان.

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق.

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أخمدت حريق داخل مول تجاري في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.