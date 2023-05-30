«الحماية المدنية» تستقبل طلاب إحدى المدارس في الإسكندرية

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، حسبما قالت وزارة الداخلية.

من جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما صغار السن.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما في مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابي في تنمية الوعي الأمني للنشء وصغار السن.