الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة مريضة لنقلها إلى المستشفى بالقاهرة

استجابت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا يُفيد إستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة “مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكي”، للمستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

جاء ذلك إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.