«الحماية المدنية» تساعد «مسنة» تعثرت في مسكنها بالقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من مساعدة سيدة مسنة عقب تعثرها بمسكنها، بعدما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا يطلب المساعدة في إنقاذ سيدة “مسنة”، لتعثرها داخل مسكنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتمكنت من فتح باب مسكن السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية، مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.