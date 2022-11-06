الحماية المدنية تدرب طلاب المدارس على مواجهة الحرائق في الغربية

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية ، زيارة لعدد من تلاميذ أحد المعاهد الإبتدائية الأزهرية، للتعرف على جانب من الدور الذي يضطلع به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما فى مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

من جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما صغار السن.