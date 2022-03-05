«الحماية المدنية بالإسكندرية» تنقذ فتاة سقطت من أعلى سور الكورنيش

وكان قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا بسقوط إحدى الفتيات خلف سور كورنيش البحر بدائرة القسم.

نجحت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية في إنقاذ فتاة سقطت من أعلى سور كورنيش البحر، ونقلها إلى المستشفى.

وكان قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا بسقوط إحدى الفتيات خلف سور كورنيش البحر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ، وتم استخراج الفتاة المشار إليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، ومصابة باشتباه كسر بالجسم على إثر سقوطها من أعلى السور المشار إليه، وعدم تمكنها من الخروج من مكان السقوط لارتفاع السور.