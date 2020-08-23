«الحماية البحرية» تصدر ضوابط جديدة للتعامل مع البضائع الخطرة فى الموانئ

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هناك تحركات واسعة من الجهات الحكومية للتعامل بشكل حازم مع كافة البضائع المتداولة فى الموانيء، وذلك على خلفية التفجير الأليم الذى وقع فى ميناء بيروت وتسبب فى دمار شامل للعاصمة اللبنانية.

وفى هذا الصدد أشارت مصادر مطلعة أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تفاديا لأى أزمات.

وتركزت تلك التعليمات فى القضاء على مشكلات «المهمل» بجميع الموانئ المصرية، والتى مر عليها عدة أشهر دون نقلها.

كانت التحقيقات كشفت أن انفجار بيروت جاء نتيجة لتواجد شحنة نترات الأمونيوم فى الميناء لعدة سنوات دون الافراج عنها أو التخلص منها.

وفى هذا السياق أشار كمال نجم وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك إلى أن هناك تكليفات رئاسية بضرورة إنهاء كافة المشكلات أمام الحاويات المهملة بالموانئ المصرية والعمل على سرعة خروجها.

وأشار إلى أن المصلحة أصدرت تعليمات صارمة الأسبوع الماضى للعاملين « لسرعة التصرف والتخلص من الحاويات والرواكد المهمل المخزنة فى الساحات الجمركية، والتى تشكل تهديداً فى الموانئ.

وفى نفس السياق أصدرت إدارة الحماية البحرية بالموانئ تعليمات صارمة بشأن البضائع الخطرة وتصنيفها وأسلوب التخلص منها.

واعتبرت «الإدارة» عددا من البضائع كبضائع خطرة لأول مرة، ومن بينها مخلفات نواتج التنظيف وازالة الزيوت و الشحوم وصيانة الماكينات و البنزين وأقمشة التنظيف.

كما تم اضافة مخلفات سوائل حمضية أو قلوية ( حمض كبريتيك / صودا كاوية )، والعبوات التى تحتوى على بقايا مواد خطر مثل ( دهان / ورنيش، أحبار الطباعة، غراء، مواد لحام )، وكذا المخلفات الكيماوية المعملية.

وأيضا البطاريات التى تحتوى على رصاص أو كادميوم، أو زئبق، كافة أنواع بطاريات السيارات، وبقايا أدوات اللحام التى تحتوى على سبائك معدنية وتحتوى على ماة الكادميوم أو الرصاص.

وتم تصنيف الزجاج الكسر من لمبات الفلورسنت / الشاشات الالكترونية، بالاضافة الى نفيات الجلود المحتوية على مركبات الكروم، وكاوتش البطاريات، وفوارغ المبيدات الحشرية.

كما وضعت ادارة الحماية البحرية بالموانئ المصرية ثلاثة علامات للمواد الخطرة، وتتضمن المواد المتفجرة، والغازات المضغوطة، والغازات السامة والمواد القابلة للاشتعال والمواد الحمضية، والحمضية والقلوية، والمواد الصلبة القابلة للاشتعال.

وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة التخلص من تلك المواد بالطريقة الصحيحة وذلك عن طريق وضعها فى صندوق المخلفات الخطرة الموجود فى ادارة الحماية البيئية لحين تسليمها لمخزن المخلفات الخطرة التابع لإدارة المخازن.

وفى نفس الصدد أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية ضوابط جديدة لتشوين الفحم خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت اشراف الحماية البحرية.

واشارت تلك التعليمات الى أنه يجب ان يكون التخزين على هيئة أكوام داخل الهناجر مع وجود تهوية جيدة وأرضية مانعة لتسرب المياه الناتجة عن الرش، وكذا الالتزام بالحد الأقصى لإرتفاع الأكوام المضغوطة تسعة أمتار فوق سطح الارض والغير مضغوطة خمسة أمتار فوق سطح الأرض.

كما نصت التعليمات الجديدة على أن يتم تركيب أنظمة لرش أكوام الفحم بالمياه لمنع تطاير أتربة الفحم ولضمان نسبة رطوبة كافية لتلك الأكوام من (10 إلى %15 ) على أن تكون أنظمة الرش عبارة عن ترذيذ (دش) أو ترذيذ ضبابى وليس عمود متماسك.

كما نصت التعليمات على الالتزام بعمل بيارات لتجميع المياه الناتجة عن عملية ترذيذ الفحم، والالتزام بتركيب أجهزة رصد مستمر للأتربة وربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة.

ونصت التعليمات الجديدة أيضاً على الالتزام بتركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون فى منطقة التفريغ وأماكن التخزين لرصد وقوع أى عملية اشتعال ذاتي.

كما لا يجوز استخدام هناجر تشوين الفحم لأى غرض أخر، ويجب ألا تتجاوز مدة تشوين الفحم شهرا واحدا من يوم وصول الفحم للميناء وحتى خروجه منها.

كما يجب الالتزام بعملية التنظيف المستمرة للأرصفة والمخازن والأجهزة والمعدات لازالة أتربة الفحم، وكذا الالتزام بالتشجير بارتفاعات عالية والتنظيف المستمر للطرق المواجهة والمؤدية للهناجر والمخازن والتخلص من مخلفات تجريف الفحم بطريقة آمنة فى أماكن تبعد مسافة لا تقل عن 1500 متر من أقرب تجمع سكني.

كما يتم الالتزام بتركيب صدادات رياح فى الاماكن المخصصة لتخزين الفحم المكشوفة وفقا للمواصفات العالمية، ويجب أن تكون السيور الناقلة مصنوعة من مادة مقاومة للإشتعال وتكون مغطاة.

وألزمت الضوابط الجديدة أن يكون هناك خطة طوارئ لمكافحة الحريق والتدريب على سيناريو المواجهة فى حال حدوث اشتعال للفحم.

أما بالنسبة لتداول الفحم فأكدت الضوابط الجديدة أن يكون تفريغ الفحم من السفن الى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية أو كباشات مغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التفريغ حتى لو كان بشكل مؤقت.

كما يحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصریح من الجهة الإدارية المختصة (هیئة المیناء) للشركات العاملة والمصرح لها باعمال الشحن والتفریغ على ارصفة المیناء، ويجب استخدام المیاه المرذذة (نظام ترذیذ) عند مناطق التفریغ ووصلات السیور الناقلة.

وذهبت التعليمات إلى أن تكون السیور الناقلة مغطاة من جميع الجوانب بإحكام، وتعليق عمليات الشــحن والتفریــغ للفحــم أثنــاء الظــروف الجویــة الغیــر مواتیــة بنــاء علــى قــرار الســلطة المختصة «قرار رئیس الهیئة»، كما يتم اجراء عملیات تنظیف دوریة للأرصفة فور الانتهاء من عملیات الشحن والتفریغ لازالة اتربة الفحم.

ونصت التعليمات الجديدة على ضرورة الالتزام بسعة الشاحنات المقررة، كما یجب رش الشحنة بمياه الترذیذ على الشاحنات لتساعد على تقلیل الانبعاثات، ووضع سـتائر علـى طـول السـفینة بینهـا وبين الرصـیف لمنـع سـقوط أى مـن الشـحنة فى المـاء عنـد أعمال الشحن والتفریغ من السفینة للشاحنات عن طریق الكباشات المغلقة.

كما یجب التزام الشركة بكسح ما یطفو من أتربة الفحم لعدم تلوث المیاه، علاوة على ضرورة عدم تهریم « اختلاط « الشحنة على الشاحنات وتغطیة الشاحنات لتجنب سقوط أى من الشحنة على الطریق، كما یجب التأكد من سلامة الشاحنة وعدم وجود أى ثقوب بها حتى لا تتساقط الشحنة على الطرق.

وأشارت التعليمات الجديدة إلى أن تكون الجهات المصرح لها بالتـداول واسـتخدام الفحـم مسـئولة عـن الاضـرار التـى تلحـق بالبیئـة جـراء عدم مراعاة الخطوط الارشادیة لتداول الفحم، وكذا الالتزام بوضع ستائر معدنیة بارتفاعات مناسبة حول الساحات للحد من انتشـار غبـار الخـردة خـارج المشغل، وكذا الالتــزام بوضــع ســتائر ( أغطیــة بلاســتیكیة ) بـين الرصــیف والســفینة مــع وضــع مصــدات علــى الرصیف لمنع سقوط الخردة فى المسطح المائى أو تلوث بحرى.

كما يتم الالتزام بوضع ألواح معدنیة على الرصیف فى مكان العمـل للحفـاظ علـى أرصـفة الميناء مـن التلـف بسبب الخردة المتساقطة، والالتزام بفتح الكباشـات داخـل صـنادیق سـیارات النقـل بقـدر الإمكـان ونزولهـا لقـاع السـیارة لعـدم إثـارة الغبار والأتربة حتى لا تتعدى النسبة المسموح بها طبقا لقانون البیئة.

وتضمنت التعليمات الجديدة الالتــزام بــالتكبیس خــارج حــرم الطریــق مــع مراعــاة التنظیــف المســتمر لمنطقــة العمــل علــى أن تــتم التغطیة على الرصیف قبل تحرك الشاحنات، وكذا الالتزام بالحمولة المحددة للشاحنات وتجنب التحمیل الزائد الذى ینتج عنه تساقط أجـزاء مـن الشـحنة أثناء السیر على الطریق، والالتــزام بــالإجراءات الوقائیــة وخاصـــة ارتداء كمامات الوجه لتجنب استنشــاق الأتربـــة المســـرطنة الناتجة من أكاسید الحدید.

وأصدرت إدارة الحماية البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية ضوابط جديدة بشأن أعمال تقطيع وتخريد السفن.

ونصت تلك التعليمات على أن يتم الالتزام بوضع خطة أعمال للتخرید و عرضها على ادارة حمایة البیئة قبل البدء فى التنفیذ، والالتزام بتقدیم ما یثبت التعاقد مع الشركات القائمة بنقل المخلفات (الصلبة – الخطرة – الزیتیة) وإحضار شهادة ( خلو غازات للسفینة ) قبل بدء التقطیع فى الاماكن التى تحتوى على تانكات فى السفینة.

كذلك یجب قیاس تركیز الغازات والأبخرة المتصاعدة لتجنب زیادة التركیز وإحداث اشتعال أو اختناق، كما یجب عمل سواحب للدخان (شفاطات) بالأماكن الضیقة لتجنب الاختناق.

وكذا عدم القیام بأعمال تخرید للسفن داخل المیاه وعدم البدء فى أعمال التخرید إلا بعد انتشالها على الرصیف ( طبقا لاشتراطات جهاز شئون البیئة) والالتزام بعمل حواجز رملیة / أسمنتیة على هامة الرصیف الذى یتم فيه أعمال التخرید منعا لنزول المیاه الملوثة بالخردة والزیوت والحشف الى المسطح المائى لمنع حدوث تلوث بحرى جراء الأخطار البیئیة والصحية.

كما يتم الالتزام بارتداء المهمات الوقائیة اللازمة أثناء أداء الأعمال نظرا لإحتواء بدن السفینة على مواد خطرة مسرطنة مثل ( الاسبستوس – المواد العازلة – المعادن الثقیلة )، والالتزام بسحب أى مواد بترولیة أو زیوت من السفینة قبل البدء بتقطیع خزانات / عنابر تحتوى على مواد بترولیة.

كما یجب التنظیف باستمرار وازالة المخلفات (الصلبة والخطرة) والحشف المتساقط والتخلص منها بطریقة آمنة عن طریق الجهة المتعاقد معها، كما أنه منعا للخطر البیئى الناجم من حدوث حرائق (انفجار) یجب التبرید المستمر لبدن السفینة لتجنب تصاعد الابخرة والاشتعال، والالتزام بالمعاییر البیئیة أثناء تحمیل ونقل المخلفات والقطع المخردة من السفینة حتى خروجها من الدائرة الجمركية.