«الحلوي والسكر» : اجتماع عاجل لدراسة تأثير ارتفاع سعر الدولار على مدخلات الانتاج

قال اللواء صلاح العبد رئيس شعبة الحلوي والسكر باتحاد الغرف التجارية ، أن الشعبة ستعقد اجتماع عاجل الاسبوع المقبل لدراسة تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار السكر ومدخلات الأنتاج.

وأضاف العبد في تصريحات لـ “المال” أن ارتفاع سعر الدولار بالتأكيد سيكون له تأثير على بعض مدخلات الأنتاج ولكن سيتم دراسة ذلك ومتابعة السوق لحين أستقرار سعر الدولار عند نقطة معينه لمعرفة تأثيره على المنتجات النهائية.

وأوضح رئيس شعبة الحلوي والسكر ان هناك توافر في السكر ومدخلات الانتاج بالسوق المحلي حالياً بالتزامن مع تراجع الطلب بشكل طفيف مؤخراً.

وسجل سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم أكثر من 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيها للبيع و 22.70 جنيها للشراء .

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيها للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2%، في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.