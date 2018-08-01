الحلول المتكاملة تسيطر على تشغيل المنظومة الإلكترونية بمعظم هيئات النقل البحرى

السيد فؤادوقامت مؤخرا هيئات الموانئ بشراء معظم الحصص الخاصة بشركة الحلول المتكاملة، وأصبحت تساهم بما يزيد على %66 من أسهم الشركة، وبالتالى أصبحت إحدى شركات وزارة النقل.ولفت رمزى فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن وزارة النقل أسندت إدارة المنظومة الإلكترونية لشركة الحلول المتكاملة، بتعاقد

السيد فؤاد

وقامت مؤخرا هيئات الموانئ بشراء معظم الحصص الخاصة بشركة الحلول المتكاملة، وأصبحت تساهم بما يزيد على %66 من أسهم الشركة، وبالتالى أصبحت إحدى شركات وزارة النقل.

ولفت رمزى فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن وزارة النقل أسندت إدارة المنظومة الإلكترونية لشركة الحلول المتكاملة، بتعاقد مفتوح، خاصة أن ميناء الإسكندرية كان قد تعاقد مع شركة أميرال مانجمنت لعدة سنوات بعد أن طرحت المشروع فى مزايدة عالمية، وكان يتنافس على المشروع وقتها كل من أميرال والحلول المتكاملة فقط.

وفسخت هيئة الميناء التعاقد مع شركة أميرال لإخلالها ببنود التعاقد، وتعاقدت مؤقتا مع شركة الحلول المتكاملة لمدة عام، ليتم التجديد بتعاقد مفتوح مع الشركة على غرار ما تم بباقى الموانئ.

وكانت قد تعاقدت شركة الحلول المتكاملة بإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية بميناء الإسكندرية بعد أن انتهت مدة تنفيذ تلك المنظومة والتى كانت تقوم بها شركة «أميرال مانجمنت» التابعة لرجل الأعمال الفلسطينى أسامة الشريف منذ 5 سنوات، وبذلك تكون قد عادت مرة أخرى شركة الحلول لتقوم بمهامها فى هذا المشروع.

وتعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة أميرال مانجمنت لإدارة المنظومة الإلكترونية لميناء الإسكندرية لمدة 5 سنوات، لتحل محل شركة الحلول المتكاملة والتى بدأت فى إدارة المنظومة الإلكترونية منذ إنشائها بميناء الإسكندرية، رغم منافستها والتى كانت تعد المنافس الأقوى لأميرال على المشروع.

وفى نفس الإطار فازت شركة الحلول المتكاملة أيضا بإدارة المنظومة الإلكترونية لقطاع النقل البحرى «التابع لوزارة النقل» بالإسكندرية، بعد منافسة مع شركة «أميرال مانجمنت»، حيث كانت قد حصلت الأخيرة على المزايدة أيضا من 5 سنوات بعد أن كانت تقوم شركة الحلول بإدارة المنظومة داخل قطاع النقل البحرى.

وفى سياق متصل، أشارت مصادر بكل من هيئة ميناء الإسكندرية وقطاع النقل البحرى، إلى أن شركة أميرال مانجمنت كانت قد فازت بالمناقصتين منذ 3 سنوات، بعد تقديمها عطاءً منخفضا للغاية كمقابل التشغيل، إلا أن الشركة لم تقم بعمل أى جديد يذكر فى الميناء أو القطاع سوى التشغيل فقط والذى لم يكن بصورة مرضية.

وذكر أن شركة الحلول المتكاملة تقوم حاليا بتشغيل عدد من الموانئ الأخرى على رأسها الإسكندرية، نويبع والغردقة وسفاجا ودمياط والأدبية.

ومن المعروف أنه تم إنشاء شركة الحلول المتكاملة للتغلب على ضعف خبرات فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالموانئ المصرية، وذلك خلال عام 2004، بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والنقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقامت وزارة النقل بزيادة حصتها فى الشركة من %15 إلى %66 بعد شراء هيئة موانئ البحر الأحمر لـ%51 من الأسهم من الأكاديمية العربية، وعند إنشاء الشركة كانت تسهم هيئة ميناء دمياط فيها بنسبة %15 و%9 لوزارة الاتصالات وباقى الأسهم للأكاديمية العربية للنقل البحرى.

وتعول وزارة النقل زيادة حصتها، على اعتمادها مستقبلاً فى تطوير الجهات التابعة بإسناد مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالأمر المباشر، وتدير الشركة الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط، بالإضافة إلى ميناء «الأدبية».

وكانت قد قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذ مشروع ميكنة الميناء بتكلفة 80 مليون جنيه.

وتعاقدت الشركة مؤخرا مع محطة حاويات دمياط لربطها مع المنظومة الإلكترونية للميناء ككل والذى عانت مؤخرا من مشكلات تتعلق بالإدارة الإلكترونية.

وبهذه المناقصة تكون «أميرال» قد تم تقليص عملها فى هذا النشاط بشكل كبير حيث كانت قائمة على إدارة كل من بنك معلومات قطاع النقل البحرى، علاوة على إدارة المنظومة الإلكترونية بميناء الإسكندرية التى فازت بها، لتكتفى حاليا بإدارتها محطات الحاويات والمنظومة الجمركية بميناء السخنة، علاوة على إدارتها منظومة الجمارك فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

ولفت «رمزي» إلى أن الشركة لم يقتصر دورها فقط على تشغيل المنظومة الإلكترونية فى الموانئ فقط، بل قامت مؤخرا بالتعاقد على تشغيل المنظومة الخاصة بالشركة المصرية للسكك الحديدية.

كما أوضح أنها بدأت تقوم بالمنافسة لخدمة الشركات الخاصة، ومؤخرا فازت بتشغيل المنظومة الإلكترونية لشركة أوشن إكسبريس، لترجع مرة أخرى للسوق بقوة غير مسبوقة.

سيطرت شركة الحلول المتكاملة «إحدى شركات وزارة النقل» على تشغيل المنظومة الإلكترونية بمعظم الموانئ المصرية، مما يعمل على عدم طرح هيئات الموانئ مناقصات بخصوص هذا الشأن من الحين للآخر.

قال المهندس أشرف رمزى، مدير عام التطوير بالشركة، إن الحصة الحاكمة حاليا فى أسهم الشركة أصبحت لوزارة النقل فى حين تم تخفيض باقى الحصص الأخرى وشراؤها من قبل هيئات الموانئ.