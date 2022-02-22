الإسكندرية

«الحلول المتكاملة» تتولى تطوير بنك معلومات قطاع النقل البحري في الإسكندرية

وذلك بهدف تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للسوق الملاحي من خلال البنك
السيد فؤاد 12:44 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22 12:44 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22

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كشف اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، عن فوز شركة الحلول المتكاملة ” التابعة لوزارة النقل ” بمشروع تطوير بنك معلومات النقل البحري التابع للقطاع وذلك بهدف تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للسوق الملاحي من خلال البنك.

وأضاف خلال ندوة تم تنظيمها بميناء الإسكندرية، أنه تم العمل على تطوير بنك معلومات قطاع النقل البحري.

وأكد على أن عملية الميكنة في التطوير الحالي تستطيع توفير الكثير من الوقت أيضا والمرونة في سهولة الحصول على المعلومات بسرعة والرجوع إليها في أي وقت.

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وأشار إلى أن قطاع النقل البحري تلقى تعليمات خلال العامين الماضيين من قبل وزير النقل لتطوير بنك معلومات قطاع النقل البحرى المصرى ليستعيد دوره كأول بنك معلومات متخصص في الشرق الأوسط وافرقيا والوطن العربى ليقوم بتقديم خدمات معلوماتية متميزه لمتخذى القرار والمهتمين بصناعة النقل البحرى والباحثين من خلال قواعد بيانات مركزية متصلة بهيئات الموانئ المصرية مما يسهم بدور فعال في رفع أداء النقل البحرى المصرى عن طريق توفير المعلومات الدقيقة الموثقة.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة الحلول المتكاملة للموانئ لتطوير البنك والتي تعد أحد الشركات الوطنية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة النقل البحري.

وأوضح أن هذا يؤثر على تقديم الخدمات المميزه الرقمية التي يقدمها قطاع النقل البحرى عن طريق البوابة الإلكترونية حيث يمكن لعملاء قطاع النقل البحري بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة  مثل استخراج تقارير إحصائية، إصدار وتجديد تراخيص التوكيلات الملاحية، تراخيص الغوص التجاري، اصدار تراخيص اغراق لأعمال التكريك، توجيه سفن السلع الاستراتيجية، ترخيص ميناء تخصصي، تراخيص السقالات والمشايات المنشأة على السواحل المصرية، موافقات الجهات المعنية (لخدمات النقل الساحلي – الأجهزة اللاسلكية – تصاريح الافراد) وذلك بكل سهولة وأمان.

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بقلم السيد فؤاد

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