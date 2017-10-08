الحلم يقترب.. 90 دقيقة تفصل مصر عن المونديال

علي المصري:90 دقيقة وثلاث نقاط فقط، تفصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الظهور الثالث في تاريخه، والأول منذ عام 1990، ببطولة كأس العالم للعبة الشعبية الأولى عالميا، والتي ستقام في روسيا العام المقبلويستضيف الفراعنة في السابعة من مساء اليوم الأحد، علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندري

علي المصري:

90 دقيقة وثلاث نقاط فقط، تفصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الظهور الثالث في تاريخه، والأول منذ عام 1990، ببطولة كأس العالم للعبة الشعبية الأولى عالميا، والتي ستقام في روسيا العام المقبل

ويستضيف الفراعنة في السابعة من مساء اليوم الأحد، علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، منتخب الكونغو، في ختام لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمحفل العالمي.

ويحتل الفراعنة، أول منتخب أفريقي وعربي يصعد للنهائيات عام 1934 بإيطاليا، صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة عن أوغندا، صاحبة المركز الثاني، والتي سقطت في فخ التعادل السلبي أمس السبت، فيما يأتي منتخب غانا في المركز الثالث بست نقاط، فيما تأتي الكونغو في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.

ووضع منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قدما في روسيا، بالتعادل السلبي الذي تحقق أمس بين أوغندا وغانا، حيث يكفي الفراعنة الفوز اليوم بأي نتيجة، من أجل انتزاع بطاقة الوصول للمونديال، بعد غياب 28 عاما، عن الظهور في المحفل العالمي، بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

وأنهى المنتخب استعداداته للمباراة، مساء أمس السبت، وسط تركيز شديد واهتمام بالغ، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء عبد الله السعيد ومصطفى فتحى، واللذين خاضا تدريبات تاهيلية، وتنافس منافسات قوية بين اللاعبين لنيل شرف اللعب، فى وجود المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، وأعضاء مجلس الادارة.

وينتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، وفي حال تحقيق الفوز، ستنطلق احتفالات التأهل إلى مونديال روسيا، من الملعب في الإسكندرية إلى جميع أنحاء مصر، خاصة وأنه الأول منذ 28 عاما، حين قاد المرحوم محمود الجوهري المنتخب المصري لمونديال إيطاليا عام 1990.

ويتسلح المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي بعاملي الأرض والجمهور، الذي لعب دورا مهما في استعادة الفريق صدارة المجموعة سريعا، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه الأوغندي في الجولة الماضية، ليثأر من خسارته بالنتيجة ذاتها خارج ملعبه أمام الفريق ذاته في الجولة الثالثة.

وتقرر خلال الاجتماع التقليدى للمباراة، أن يرتدي المنتخب المصري، زيه الأساسي المكون من ألوان علم البلاد “القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء”، بينما يرتدي حارس مرمى الفراعنة، طاقما أخضر بالكامل.

ودعا الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، لاعبيه لصب تركيزهم نحو مباراة الكونغو، قائلا: “مهمتي أن أجعل اللاعبين في حالة تركيز شديد من أجل مباراتنا المقبلة، ولا نفكر في أي مباراة أخرى للمنافسين”، ولتجنب تشتيت تركيز اللاعبين قام كوبر وجهازه الفني، بإقامة المران الأخير للفراعنة في نفس توقيت مباراة أوغندا وغانا، أمس السبت.