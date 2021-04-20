«الحلم تبخر خلال 24 ساعة».. «السوبر ليج» يسقط إلى الهاوية

ثورة غير مكتملة، وحلم لم يستغرق سوى 24 ساعة ليستيقظ أصحابه على كابوس من العيار الثقيل أطاح تمامًا بثورة تغيير كانت قادمة بقوة في عالم كرة القدم، هدفها الأول انتعاش خزانة كبار أندية أوروبا على المستوى المادي. ولكن هذا الحلم…

ثورة غير مكتملة، وحلم لم يستغرق سوى 24 ساعة ليستيقظ أصحابه على كابوس من العيار الثقيل أطاح تمامًا بثورة تغيير كانت قادمة بقوة في عالم كرة القدم، هدفها الأول انتعاش خزانة كبار أندية أوروبا على المستوى المادي.

ولكن هذا الحلم اصطدم بحالة من الغضب والفوضى، اجتاحت الأندية المشاركة في هذه الفكرة – سوبر ليج – حيث قررت الجماهير وبعد 24 ساعة فقط من إعلان 12 نادِ من كبار أوروبا إنشاء دوري أوروبي جديد يُدعى «السوبر الأوروبي»، إعلان رفضها التام بكل الطُرق والسُبل المتاحة.

شرارة البداية

البداية كانت في ملعب ستامفورد بريدج، عندما استقبلت جماهير تشيلسي الإنجليزي، بعثة الفريق أمام بوابات الملعب، على هامش خوض الفريق الأول لقاءه أمام برايتون، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة البريميرليج.

واحتجت الجماهير، على رومان إبراموفيتش، مالك تشيلسي، بعد قرار مشاركته ضمن البطولة الجديدة، وطالبت الجماهير بالتراجع عن الإنضمام لتلك المسابقة.

كما وجهت الجماهير بعض الكلمات لإدارة النادي، تصفهم فيها بالجشعين الذي يعملون من أجل سرقة النادي، إلى جانب هجوم حاد على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد وصاحب الفكرة من الأساس.

الأمور لم تهدأ في ستامفورد بريدج، حتى خرج لاعب الفريق السابق بيتر تشيك وهدأ من روع الجماهير، حيث قال لهم: “اسمحوا لي أن أحل هذا، دّع الحافلة تدخل، امنحوا الناس الوقت”.







وتيرة الأحداث تتسارع

الأمر في إنجلترا لم يتوقف عند ما فعلته جماهير تشيلسي، مانشستر سيتي هو الأخر كان يُتابع من بعيد ما يحدث في إنجلترا، بصفته أحد المشاركين الأساسيين في إنشاء بطولة السوبر ليج، ليعلن عن اتخاذه الخطوات اللازمة للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

جاء ذلك نتيجة ضغط جماهيري أيضًا من خلال تعليق بعض اللافتات على أسوار ملعب الاتحاد مكتوب عليها: “مان سيتي اُرقد بسلام 2021-1894” وأخرى: “اللعنة على دوري السوبر”.



وفي المدينة ذاتها، في مانشستر، ولكن عند الغريم التقليدي يونايتد، أعلن النادي الإنجليزي عبر بيانٍ رسمي رحيل إيد وودوارد نائب المدير التنفيذي للنادي رسميا، بنهاية العام الجاري، وذلك اعتراضًا على قرار الإدارة بالمشاركة في هذه البطولة.

وفي الميرسياسيد، قرر قائد ليفربول التاريخي هندرسون، عقد اجتماع مع لاعبي الفريق وفي مقدمتهم محمد صلاح، لإعلان موقفهم النهائي بشأن بطولة «السوبر ليج»، قبل أن يظهر بيانًا رسميًا نشره جميع لاعبي الفريق وفي مقدمتهم نجم منتخبنا الوطني.

نص البيان يقول: “لا نحب ما يحدث، ولا نريد حدوثه. هذا موقفنا الجماعي. انتمائنا لهذا النادي وجماهيره غير مشروط ولا جدال فيه. لن تسير وحدك أبدًا”.

كل ما سبق كانت مقدمات تقود إلى نتائج تُعلن من خلالها أندية مانشستر يونايتد، ليفربول، وأرسنال، وتوتنام، الانسحاب الرسمي من دوري السوبر الأوروبي.

وأصدرت الأندية الأربعة بيانات رسمية في توقيت واحد لإعلان الانسحاب، ومن قبلهم بساعات قليلة كان مانشستر سيتي هو الأخر أصدر بيانه الخاص بانسحابه من «السوبر ليج».

ولكن بيان أرسنال كان بمثابة اعتذار واضح للجماهير، حيث قالت الإدارة: «رد فعل الجماهير جعلنا نفكر أكثر، لم يكن هدفنا أن نخلق توترا مثل الذي حدث، ولكن عندما أتت لنا الدعوة لم نرد أن نبقى وحدنا في الخلف. بعد السماع لمجتمع كرة القدم، ندرك أننا ارتكبنا خطأ، ونعتذر عنه».

موقف الأندية المؤسسة خارج إنجلترا

وفي إسبانيا، فإن الصحف المقربة من البيت الكتالوني، أكدت أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مازال مُقتنع بفكرة «السوبر الأوروبي»، إلا أنه أعلن تصويت بين أعضاء النادي من أجل اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

جماهير برشلونة هي الأخر، كان لها ردت فعل أمام أسوار ملعب كامب نو، حيث ظهرت لافتات بعنوان: «البارسا ليست شركة أعمال» وأخرى: «لابورتا، لا يجب أن يكون هذا أول عمل لك».



وفي إيطاليا، أعلنت جماهير يوفنتوس اعتراضها التام على اشتراك الفريق في هذه البطولة، وذلك من خلال لافتات وضعتها بملعب تورينو، تقول: «نحن يوفنتوس، لا لدوري السوبر الأوروبي. عار عليكم».

شبكة سكاي سبورتس، أكدت أيضًا أن روما طلب بشكل ودي من الأندية الإيطالية المشاركة في «السوبر ليج» الانسحاب فورًا واتباع ما قاموا فعله الأندية الإنجليزية.

رد فعل فلورنتينو بيريز

الأمور أصبحت خارج عن السيطرة بكل تأكيد، انسحاب كامل لأندية إنجلترا، وتذبذب الأراء داخل معقل الخصم التاريخي لريال مدريد، برشلونة، قد يطيح بأفكار بيريز وأحلامه تمامًا.

لكن بيريز لم يستسلم بعد، حيث أصدر بيانًا مقتضبًا تعليقًا على ما حدث، قال من خلاله: «لست قلقًا من رحيل أي نادِ عن دوري السوبر الأوروبي، مازلت واثق من أن باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ سينضمان في النهاية».

ورغم ذلك، فإن إذاعة «كادينا سير» أكدت أن فلورنتينو بيريز حاليًا لديه اجتماع عاجل بسبب أزمة «السوبر ليج»، في الوقت الذي أعلن فيه مراسل شبكة Beinsports تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي بعد انسحاب أندية إنجلترا.

ووفقًا للمشهد الحالي، فربما حديث بيريز عن احتمالية تأجيل طرح إنشاء «السوبر ليج» لمدة عام هو الأقرب، حيث تحدث بالأمس رئيس نادي ريال مدريد عن إمكانية تأجيل انطلاقة بطولة دوري السوبر الأوروبي لمدة عام كامل.

وقال بيريز حول ذلك: «يمكن أن ننتظر لمدة عام إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».