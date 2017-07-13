الحلمية العسكرى يستضيف رائد جراحات مناظير العمود الفقري

بدور إبراهيم:استمرارا لجهود القوات المسلحة في تطوير الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين، يستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الدكتور أناند كافي، رائد جراحات مناظير العمود الفقري الهندي لإجراء جراحات الانزلاق الغضروفي والقطني بالمنظار تحت المخدر الموضعي وبدون غرز، وذلك فى الفترة من

بدور إبراهيم:

استمرارا لجهود القوات المسلحة في تطوير الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين، يستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الدكتور أناند كافي، رائد جراحات مناظير العمود الفقري الهندي لإجراء جراحات الانزلاق الغضروفي والقطني بالمنظار تحت المخدر الموضعي وبدون غرز، وذلك فى الفترة من 18 وحتى 28 يوليو الجاري .

ويستقبل المستشفي حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادة التحضيرية بعيادة العمود الفقري يوم الإثنين من كل أسبوع حتي موعد الزيارة.

يأتي ذلك نتفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للاستعانة بالخبراء العالميين في جميع التخصصات الطبية، لاستفادة من الإمكانات الطبية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية في تقديم خدمة طبية متقدمة للحالات الدقيقة، وتوفير نفقات العلاج بالخارج لغير القادرين من أبناء الشعب المصري .