«الحلبى للدواجن» تضخ 20 مليون جنيه للتطوير

بدأت شركة الحلبى للدواجن تنفيذ خطة لتطوير المجزر التابع لها باستثمارات تتجاوز 20 مليون جنيه، وفقا لتصريحات عبد الرؤوف السيد الحلبى رئيس مجلس الإدارة لـ«المال».

جدير بالذكر أن «الحلبى» تعمل فى صناعة الدواجن بالسوق المحلية منذ أكثر من 20 عاما، وقامت بالتوسع فى المجزر الخاص بها وتحويله من يدوى إلى نصف آلي، وتستهدف الشركة المحافظات الأكثر استهلاكا للدواجن، وتبلغ المساحة الإجمالية للمجزر نحو 16 ألف متر.

وأضاف «الحلبى» لـ«المال» أن شركته لديها خطة لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 600 ألف دجاجة شهريا.

وقال إن الإنتاج يتم طبقا للاشتراطات الصحية والقياسية، بالرغم من وجود عدد من المصنعين يعملون فى مصانع غير مرخصة يخترقون الأسواق بأسعار رخصية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع بمنتجاتها فى محافظات القليوبية والقاهرة والجيزة، باعتبارها المحافظات الأكثر استهلاكا لمنتجات المجزر، مضيفا أن عدد عمالة الشركة تتخطى الـ60 ما بين إداريين وعمال ومصنعين.

وأكد أن الشركة بصدد افتتاح العديد من محلات الدواجن المبردة والمجمدة فى القاهرة والجيزة لتوريد منتجات الشركة بها وبيعها للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم رصد 5 ملايين جنيه كقيمة أولية لافتتاح تلك المحال والمنافذ بالمناطق المستهدفة.

وقال إن صناعة الدواجن بها العديد من التحديات والتعقيدات بسبب تعدد مراحلها من التربية والذبح والتسويق وغيرها.

وتابع :”من ضمن المشكلات التى تواجه تلك الصناعة دخول بعض المربين لتلك الصناعة رغم عدم درايتهم بعملية تصنيع الدواجن، لافتا إلى أنهم يستخدمون أعلافا غير مفيدة والغرض منها هو ضخ كميات كبيرة من الدواجن فى الأسواق فقط حتى إذا كانت غير جيدة”.

جدير بالذكر أن إجمالى حجم إنتاج القطاع التجارى من الدواجن فى مصر حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفى حوالى 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالى 14 مليار من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن فى مصر حوالى 100 مليار جنيه، وتستوعب صناعة الدواجن حوالى 3 ملايين عامل.

كما يبلغ إجمالى عدد المنشآت الداجنة فى مصر حوالى 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.