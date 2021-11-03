ثقافة وفنون

الحلاني وسعد ومروان خوري يحيون الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية

حيث يقام مساء الجمعة 5 نوفمبر أربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية
أحمد حمدي 8:44 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 8:44 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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تستمر فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء الجمعة 5 نوفمبر أربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية ، ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى الفنان اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الخاصة الى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة مروة ناجي التى تشدو بباقة من الغنائيات الشهيرة وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري تضم كوكبة من من الحان التراث بالإضافة الى عدد من مؤلفاته الخاصة.

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وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

ويشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساء حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات و بمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري ، محمد عبدالحميد، طه حسين ، أمنية سمير يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين .

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وبالتزامن تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني الكبير مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يسبقه فاصلا للمطربان العراقي همام إبراهيم ورحاب مطاوع  .

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بقلم أحمد حمدي

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