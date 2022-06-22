«الحكير» تستعد لتوليد الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة «الكهرباء» بـقيمة 500 مليون ريال

كشف تركى الحكير، المدير التنفيذى لشركة فاس العقارية –إحدى شركات مجموعة فواز الحكير- أن المجموعة تعتزم تدشين مشروع للطاقة الجديدة فى مصر، بالشراكة مع وزارة الكهرباء بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون ريال (نحو 135 مليون دولار).

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» -على هامش حفل توقيع اتفاقيات بين شركات القطاع الخاص فى مصر والسعودية- أن المناقشات بين الطرفين جارية للاستقرار على تفاصيل الاتفاقية النهائية التى من المرجح توقيعها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح «الحكير» أن المشروع المحتمل يستهدف إيجاد طاقة بديلة للسولار، ومنها «الرياح»، لافتًا إلى أن المجموعة ستنفذه بمفردها بالتعاون مع وزارة الكهرباء دون الدخول فى تحالفات مع كيانات أخرى.

وأوضح «الحكير»، أن مجموعة «فواز الحكير» تمتلك استثمارات قائمة فى السوق المصرية تقدر بنحو 1.8 مليار ريال (486 مليون دولار) فى مجالات المجمعات التجارية (المولات) والقطاع السكني.

تركى الحكير: مشروعات سكنية وتجارية فى الساحل والقاهرة

وأشار إلى أن المجموعة عبر شركاتها التابعة «مراكز» تعتزم تنفيذ مشروعات جديدة سكنية ومجمعات تجارية فى الساحل الشمالى ومنطقة القاهرة.

وأكد «الحكير»، أن المناخ العام فى مصر والسعودية بات مشجعًا لضخ استثمارات جديدة، فى ظل دعم الدولتين للقطاع الخاص، ومنحه دورًا أكبر فى عملية التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن المجموعة ستضخ استثماراتها فى أى مكان بمصر حال وجدت الفرص.

وبسؤاله عن شركات «الحكير» التابعة فى مصر، وإمكانية طرحها بالبورصة المصرية، قال «الحكير» إن الأبواب مفتوحة أمام طرحها، وذلك عند وصولها للحجم المناسب والملائم لتلك العملية.

ولفت إلى أن المجموعة تمتلك 3 شركات تابعة فى مصر، وهى «فاس» للطاقة، و«مراكز» للمولات، و«مراكز» للمجمعات السكنية.