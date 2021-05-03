الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال (صور)

من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة " داسو أفياسيون " الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات

وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة ” داسو أفياسيون ” الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عميد أ ح، تامر محمد محمود الرفاعي.

وأوضح أن التوقيع فى إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة

وكانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقد لتوريد (24) طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى ، فضلاً عن إمتلاكها لمنظومة تسليح متطورة ، وقدرة عالية على المناورة ، وتعدد أنظمة التسليح بها ، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار، وفق البيان .