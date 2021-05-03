سيـــاســة

الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال (صور)

من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة " داسو أفياسيون " الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات
المال - خاص 1:10 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21 1:10 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة ” داسو أفياسيون ” الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عميد أ ح، تامر محمد محمود الرفاعي.

اقرأ أيضا  «التخطيط» ترسل تقرير المتابعة السنوي إلى مجلس النواب بعد توقف 17عامًا

وأوضح أن التوقيع فى إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة

وكانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقد لتوريد (24) طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى ، فضلاً عن إمتلاكها لمنظومة تسليح متطورة ، وقدرة عالية على المناورة ، وتعدد أنظمة التسليح بها ، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار، وفق البيان .

اقرأ أيضا  وزيرة الهجرة تتدخل لإنهاء أزمة فتاة مصرية عالقة بمطار الدوحة
  • طراز رافال
  • طراز رافال
  • طراز رافال
  • طراز رافال
  • طراز رافال
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

العربية: وزير خارجية تركيا ورئيس استخباراتها يزوران القاهرة قريبا

المال - خاص 8:16 م, الأثنين, 3 مايو 21

مصدر أمني ينفي تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بكرداسة

أماني عوض 7:04 م, الأثنين, 3 مايو 21

في جولة مفاجئة..محافظ القاهرة يضبط مئات الشيش باحياء العاصمة

عصام عميرة 12:46 ص, الأثنين, 3 مايو 21

وزيرة الهجرة تتدخل لإنهاء أزمة فتاة مصرية عالقة بمطار الدوحة

المال - خاص 9:26 م, الأحد, 2 مايو 21

تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان بقضية الحزام الأخضر إلى 6 يونيو

المال - خاص 5:05 م, الأحد, 2 مايو 21

تأجيل إعادة محاكمة 13 متهمًا بـ«أحداث مسجد الفتح» إداريًا

المال - خاص 4:41 م, الأحد, 2 مايو 21