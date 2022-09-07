الحكومة: 95.9 مليون جرعة لقاح كورونا مُستهلَكة حتى الآن.. والوضع الوبائي يشهد تحسنا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي ، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية تقريرًا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليًا .

وقال وزير الصحة والسكان إن المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا، يُشير لانخفاض حالات الإصابة بنسبة 33%، وانخفاض حالات الوفيات بنسبة 40%، في الأسبوع الجاري مُقارنةً بالأسبوع المنقضي.

وأوضح فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، أن عدد المواطنين المُستهدَف تطعيمهم محليًا، بالجرعتين الأولى والثانية، بلغ 50 مليون مواطن، موضحًا أن عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى قد تجاوز العدد المُستهدَف، ليصل إلى 50 مليونا و161 ألف مواطن.

فيما تلقّى الجرعة الثانية حوالي 40 مليون مواطن، بنسبة 78.7% من إجمالي المُستهدَفين.

وبالنسبة للجرعة الثالثة التنشيطية، فقد استهدفت نحو 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقّى الجرعة منهم نحو 8.4 مليون مواطن، بنسبة 33.4%.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك نحو 95.9 مليون جرعة مُستهلَكة منذ بِدء التطعيم، ويوجد الآن جرعات متاحة تكفي لاستكمال التطعيم للراغبين.