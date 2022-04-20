الحكومة: 87.7 مليون دينار تمويلًا من صندوق النقد العربي للمساهمة في تجاوز تداعيات «كورونا»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي بملبغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى، المعادل لحوالى 373 مليون دولار ، وذلك للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية فى هذا الصدد.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية “نبق” بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2.39 فدان (تعادل 10079 م2) لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عدد (1500) عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذلك قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتى تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمى