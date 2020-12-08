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الحكومة: 76% من أسرة مستشفيات العزل شاغرة وطلبنا اللقاح من تحالف «كوفاكس»

تم تقديم استمارة طلب اللقاحات لتحالف "كوفاكس" "الاتحاد العالمي للقاحات كورونا" المنبثق عن مؤسسة"جافي"
صفية حمدي 1:06 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 1:06 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مواجهة فيروس “كورونا” المستجد حتى أمس، وتناولت مستجدات الموقف العالمي للوباء، وأعداد الإصابات في المنطقة.

وقالت وزيرة الصحة إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال كلمته في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حدد أربعة مجالات رئيسية لإنهاء وباء كورونا وبناء عالم ما بعد الوباء.

وأوضحت أن تلك المجالات هي الاستثمار في اللقاحات، والاستثمار في التأهب للوقاية من الجائحة التالية، وأيضا الاستثمار في الصحة حيث ينفق العالم 7.5 تريليون دولار على الصحة سنويا، بما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن معظم هذا الإنفاق يتم في أغنى البلدان، وموجه بشكل غير متناسب لعلاج الأمراض، بدلاً من تعزيز الصحة وحمايتها.

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والمجال الرابع هو الاستثمار والتعاون مع جميع الجهات لحماية المستقبل.

وعرضت وزيرة الصحة معدل الإصابات الأسبوعية بمحافظات الجمهورية، ومعدل الإصابات في المدارس، ونسب الإشغال في مستشفيات العزل.

وأوضحت أن 76% من الأسرّة الداخلية شاغرة، ونسبة الـ 24% الأخرى مشغولة، وبالنسبة لأسرّة الرعاية المركزة، قالت إن نسبة المشغول منها تبلغ 56%، ونسبة الأسرّة الشاغرة 44%.

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وفيما يتعلق بأجهزة التنفس الصناعي، لفتت إلى أن 70 % من الأجهزة شاغرة، و30 % مشغولة.

وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة هالة زايد، استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس “كورونا”.

وذكرت أن الاستعدادات تتم من خلال تطوير البنية التحتية لـ 44 من مستشفيات الحميات والصدر، وتوريد 100 خزان أكسجين، وكذلك تطوير شبكات الغاز.

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فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل 7500 سرير، و1500 سرير رعاية مركزة، وعدد 325 جهاز تنفس صناعي، وإضافة 17 جهاز أشعة مقطعية، وعرضت إجراءات الوزارة لزيادة وتوفير الأكسجين الطبي في المستشفيات.

وحول جهود الوزارة للحصول على اللقاحات، قالت الدكتورة هالة زايد إنه تم تقديم استمارة طلب اللقاحات لتحالف “كوفاكس” “الاتحاد العالمي للقاحات كورونا” المنبثق عن مؤسسة”جافي”، وسيتم عقد اجتماع موسع مع التحالف.

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بقلم صفية حمدي

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