الحكومة : 600 مليار جنيه تم إنفاقها في تنمية وتعمير سيناء منذ 2014

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تتعامل مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها

تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد ، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً بعدة إنفوجرافات تسلط الضوء على أهم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في سيناء منذ عام 2014، وأظهر خلاله أن تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية والتعمير والبناء في سيناء منذ عام 2014 بلغت 600 مليار جنيه.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تتعامل مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، و إستراتيجية الدولة ترتكز على تنفيذ عديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء بكافة المجالات.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعرض أهم المشروعات المنفذة منذ 2014

وأبرز التقرير نماذج لأهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات ، من بينها التطوير العمراني وتوفير سكن ملائم لأبناء سيناء، حيث تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعي بعدد 46949 وحدة سكنية، وإنشاء 2290 منزلاً بدوياً وأيضا إنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات “منطقة عشوائية”.

واستعرض التقرير حجم الإنجازات على مستوى المدن الجديدة، وجاء فيه أن مدينة الإسماعيلية الجديدة، تشتمل على 52019 وحدة سكنية، ومدينة سلام مصر “شرق بورسعيد” تضم 4340 وحدة سكنية، فيما يبلغ عدد الوحدات بالمنطقة السياحية 4889 وحدة، وتشتمل مدينة رفح الجديدة على 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، إضافة إلى الخدمات والمرافق.

مشروعات تطوير البنية التحتية في سيناء

وعلى صعيد مشروعات تطوير البنية التحتية في سيناء ، أبرز التقرير مشروعات إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال تبلغ 2400 كم، والانتهاء من إنشاء (4) أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة.

وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي (2) لربط سيناء بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، وإنشاء أرصفة الميناء البحري ضمن مشروع ” تنمية منطقة شرق بورسعيد” بطول 5 كم وعرض 500 م، بحجم تكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه.

فيما يجرى إنشاء كوبري السكة الحديد الشرقي الجديد “الفردان”، وإنشاء 5 كباري عائمة أعلى قناة السويس، وتم تطوير المنافذ البرية في طابا ورفح، فضلاً عن استثمارات في مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضاً يتجاوز نسبة 25%، ويجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضاً.

قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال التقرير أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة تبلغ مليون م3/يوم، بجانب تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي في سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

فضلاً عن أنه يجري إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر بإجمالي حجم طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة معالجة في العالم، إلى جانب تنفيذ 32 محطة تحلية بسيناء، تنقسم إلى 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه آبار، كما تم أيضا تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة طور سيناء.

المشروعات المنفذة في قطاعي الزراعة والمياه

وبالنسبة للمشروعات التي تم تنفيذها في قطاعي الزراعة والمياه، عرض التقرير، لإنشاء 18 تجمعاً تنموياً متكاملاً لإجمالي 2122 مستفيد، وجاء فيه كذلك أنه تم تنفيذ 5907 أحواض بالمرحلتين الأولى والثانية في مشروع الاستزراع السمكي بسيناء.

فضلاً عن تنفيذ 250 ألف م3 من إجمالي 500 ألف م3 من أعمال التكريك في بحيرة البردويل، وإنشاء 4 قرى للصيادين في منطقة “إغزيوان” على بحيرة البردويل، كما تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالي 400 ألف فدان في مشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وذكر التقرير أنه تم إنفاق 70 مليار جنيه للاستثمار بقطاع المياه، ومن المستهدف إنفاق 70 مليار جنيه أخرى في ذات القطاع خلال3 سنوات ، وتم حفر 453 بئراً في سيناء بحجم تكلفة 4 مليارات جنيه، إضافة لاستثمار في أعمال السيول بتكلفة 1.3مليار جنيه حتى عام2020.

المشروعات المنفذة في قطاعات الصناعة والاستثمار

وعلى صعيد المشروعات المنفذة في قطاعات الصناعة والاستثمار، أشار التقرير، إلى الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية في بئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، إضافة لإنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فداناً ومصنع أسمنت بحجم طاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنوياً في مدينة العريش.

إلى جانب إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بحجم طاقة إنتاجية 2500 طن سنوياً بالقنطرة شرق، وإنشاء مجمع لصناعات الرخام في الجفجافة بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنوياً.

مركز لخدمات المستثمرين في مدينة شرم الشيخ

ونوه التقرير إلى أنه تم إنشاء مركز لخدمات المستثمرين في مدينة شرم الشيخ، وضخ مبلغ 117.8 مليون جنيه قروض لتمويل 740 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر ببرنامج “مشروعك” حتى نهاية أغسطس 2020.

وتطرق التقرير للمشروعات التي تم إنجازها في قطاعي السياحة والطيران، وجاء فيه أنه تم إنشاء مطار البردويل الدولي (المليز)، وتطوير مطار شرم الشيخ، وجار العمل على تطوير مطار العريش الدولي، بجانب تنفيذ نحو 98.5% من أعمال متحف شرم الشيخ بإجمالي حجم تكلفة بلغت حوالي 815 مليون جنيه.

قطاع الصحة في سيناء

ووفقاً للتقرير أيضاً، تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة، تضمنت إنشاء وتطوير13 مستشفى و42 وحدة صحية، وإنشاء مخرن إستراتيجي للأدوية في مدينة العريش، وفحص نحو 435 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

التطوير بقطاعي التعليم والثقافة

وأبرز التقرير مظاهر التطوير بقطاعي التعليم والثقافة، وتمثلت في إنشاء 64 مدرسة، وتطوير 85 مدرسة، كما سيتم التقدم لـ 10 مجالات خلال العام الجامعي 2020/ 2021 في جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (رأس سدر – الطور – شرم الشيخ)، وتم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة بلغت 38.1 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة تطوير قصر ثقافة العريش 35 مليون جنيه.

الرعاية الاجتماعية والرياضية في سيناء

وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، تمت الإشارة إلى أن تكلفة الدعم الموجه إلى المستفيدين في سيناء من برنامج تكافل وكرامة حوالي124.3 مليون جنيه، منذ يناير 2015 حتى شهر سبتمبر 2020.

وجاء في التقرير كذلك أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الرياضة، أبرزها إنشاء المدينة الشبابية والرياضية في شرم الشيخ بتكلفة 317.5 مليون جنيه، وتم إنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ بحجم تكلفة 55 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء صالة العريش 92 مليون جنيه.