الحكومة: 6.3 شهر مخزون القمح واللحوم 13 شهرا ومخزون السكر أكثر من 5 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم ، في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وقال رئيس الوزراء أن ذلك اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتوافر الأرصدة المختلفة من السلع الأساسية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر السلع الأساسية فى الأسواق.

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع المختلفة، موضحاً أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وتتوافر كميات من السكر التمويني تكفي نحو 5.1 شهر.

وأضاف مصيلحي أن هناك رصيدا كافيا من الزيت بأنواعه يكفي 5.4 شهر، ويتوافر كذلك رصيد من الدواجن المجمدة تكفي 6.2 شهر، ورصيد من اللحوم الحية يكفي 13.4 شهر.

كما يوجد رصيد من المكرونة يكفي 5.4 شهر.