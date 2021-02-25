عقـــارات

الحكومة : 50 مليار جنيه تكلفة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ومولناه من بيع الأراضي للمستثمرين

بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
صفية حمدي 1:10 م, الخميس, 25 فبراير 21 1:10 م, الخميس, 25 فبراير 21

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رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تمويل إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

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وأوضحت الشركة أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.

ونوهت في سياق متصل، إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة 880 فداناً، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة – وملنى رئاسة مجلس الوزراء – ومبنى مجلس النواب – ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2). 

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.

وطلبت شركة العاصمة الإدارية في حالة وجود أي استفسارات الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg).

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بقلم صفية حمدي

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