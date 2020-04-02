الحكومة : 200 مليون جنيه لرفع كفاءة الصرف الصناعي في مدينة الروبيكي

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على طلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي في مدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع. وأوضحت الحكومة أن القرار يستهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية…

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على طلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي في مدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع.

وأوضحت الحكومة أن القرار يستهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم.

وشمل القرار كذلك توفير مبلغ 300 مليون جنيه لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية وذلك لتسكين المستحقين في مبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة في المرحلة الأولى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي للمرة الثانية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” حيث يتم مناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة المرحلة الحالية، ويتم متابعة الجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، وجهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر إلى جميع أجهزة الدولة المعنية والتي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد ، وتؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ”.

وتوجه رئيس الوزراء بكل الشكر والتقدير إلى رجال القوات المسلحة على الجهود المُضنية التي يقومون بها خلال عمليات التطهير والتعقيم، والتي تُجرى لجميع مقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت في القاهرة والمحافظات.

وأعرب عن امتنانه لرجال الشرطة المصرية؛ لقيامهم بتطبيق قرارات حظر التجوال بكل حسم.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى العاملين في وزارة الصحة، وجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات، الذين يبذلون جهوداً غير مسبوقة؛ سواء فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي، أو التقصي، أو العزل الصحي، أو تقديم العلاج اللازم.

وأكد رئيس الوزراء أن كل من يعمل في الحقل الطبي حاليا هو بمثابة خط الدفاع الأول، وجميعنا حكومة وشعبا نقدر جهودهم ونشكرهم عليها.

وشكر رئيس الوزراء أيضاً أطقم وزارة الطيران الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية.