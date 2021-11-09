الحكومة: 20 مشروعًا جديدًا بالمناطق الاستثمارية برأس مال 125 مليون جنيه خلال شهرين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة اليوم، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض موقف عدد من المشروعات الصناعية الخاصة الجاهزة للافتتاح، سواء في المناطق الاستثمارية أو الحرة.

وخلال اللقاء، قال المستشار محمد عبد الوهاب إن هناك عروضا مقدمة من بعض المستثمرين لبدء عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مصنع لتصنيع قطرات العيون.

ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأنه يتم التجهيز حاليا لعقد منتدى رجال أعمال في المجر خلال ديسمبر المقبل؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما يتم الاستعداد حاليا أيضًا لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين العُمانيين، بالتنسيق مع السفير العماني لدى القاهرة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب إلى اللقاء، الذي عقده مؤخرا مع “توماسو رودريغيز”، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات”، الذي تم خلاله مناقشة خطط الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، وتقديم حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة عملائها بمصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة في المنطقة.

وتطرق أيضا الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار فيما يتعلق بالطرح الأول للتجمعات التنموية، الذي تم الإعلان عنه خلال شهر أكتوبر الماضي، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وقال إن الهيئة تلقت 2821 طلبا لحجز هذه التجمعات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية للطلبات المقدمة.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب مشروعات المناطق الاستثمارية الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد هذه المشروعات بلغ 10 مشروعات برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه، توفر 2950 فرصة عمل.

كما تم الموافقة المبدئية على 10 مشروعات جديدة وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة خلال نفس الشهرين، بحجم رؤوس أموال بلغت قيمتها 50 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 148 مليون دولار، توفر 467 فرصة عمل، إلى جانب 5 مشروعات أخرى قامت بالتوسع في رؤوس أموالها بقيمة 10.6 مليون دولار، إضافة إلى 12 مشروعا شهدت توسعات في التكاليف الاستثمارية بقيمة 111.4 مليون دولار.

وفي نهاية اللقاء، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار عددا من المشروعات الاستثمارية لمجموعة من الشباب، ونوه إلى أنه سيتم عقد لقاء معهم خلال الفترة المقبلة.