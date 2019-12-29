الحكومة: 16% حصة مصر من السوق العالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات

عدد مستخدمي الإنترنت زاد بنسبة 7.9% ووصل إلى 40.9 مليون مستخدم في عام 2018/2019 , وعدد مشتركي التليفون المحمول زاد بنسبة 0.5% ليصل إلى 95.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019،

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على حصاد الحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019.

وكشف الإنفوجراف أن متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات الإلكترونية زاد بنسبة 30% إلى 40%، وأن حصة مصر من السوق العالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات وصلت إلى 16%.

وفي مؤشرات البنية الأساسية بقطاع الاتصالات، جاء في الإنفوجراف أن عدد مستخدمي الإنترنت زاد بنسبة 7.9% ووصل إلى 40.9 مليون مستخدم في عام 2018/2019، وذلك مقارنة بنحو 37.9 مليون مستخدم في عام 2017/2018.

وذكر الإنفوجراف أن عدد مشتركي التليفون المحمول زاد بنسبة 0.5% ليصل إلى 95.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بحوالى 94.6 مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2018.

كما أشارت الحكومة في الإنفوجراف إلى أن عدد مشتركي (ADSL) زاد بنسبة 14.5%، ليصل إلى 7.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، وذلك مقارنة بـ 6.2 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من عام 2018، فضلاً عن زيادة عدد مشتركي (Mobile Broadband) بنسبة 13.6%، حيث وصل إلى 41.7 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 36.7 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وفيما يتعلق بخطوات التحول إلى مجتمع رقمي، جاء في الإنفوجراف، الذي أصدرته الحكومة أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية فيها، وتم أيضا إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية في محافظتي بورسعيد والغربية.

وهذا فضلاً عن زيادة متوسط سرعة الإنترنت إلى 18 ميجابت / ثانية في نوفمبر 2019، ومستهدف الوصول إلى 20 ميجابت/ ثانية بنهاية 2019، أيضا بجانب تحويل 2000 مكتب بريد إلى مراكز بريدية متكاملة من إجمالي مستهدف 4000 مكتب بريد.

أما فيما يتعلق بدور ومساهمة قطاع الاتصالات في بناء الإنسان المصري، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم إنشاء المركز التقني لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنه جار الانتهاء من تنفيذ 6 مجتمعات للإبداع التكنولوجي، فضلاً عن التشغيل التجريبي لـ 3 مجمعات معامل إبداع إلالكترونيات، وذكرت الحكومة أن تكلفة المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت 2 مليار جنيه، في حين وفرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” 9 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وجاء في الإنفوجراف أيضا أن قيمة المخصصات المالية الموجهة لدعم صادرات 116 شركة محلية لخدمات تكنولوجيا المعلومات زادت لتصل إلى 70 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد، وهذا بهدف تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطنين بالمناطق النائية، وزيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات الإلكترونية بنسبة 30% إلى40%، في حين وصلت حصة مصر من السوق العالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات 16%.

وأكد الإنفوجراف على تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنجازات في مؤشرات الأداء الاقتصادي والبنية الأساسية بالقطاع ، ومعدل الناتج المحلي للقطاع وتنفيذ العديد من مشروعات التحول إلى المجتمع الرقمي، وبالإضافة الى مساهمته ودوره الفعال في بناء الإنسان المصري .

وأبرز الإنفوجراف، الشهادات الدولية بقطاع الاتصالات المصري، حيث سلط الضوء على ما أشارت ابه لشركة العالمية للأبحاث والاستشارات “جارتنر” من أن مصر جاءت للعام الثالث على التوالي بين أفضل 9 مواقع عالمية في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الأوروبية، وأشار إلى ما ذكرته شركة الاستشارات العالمية “أية تي كيرني” بشأن احتلال مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 14 عالمياً بمؤشر مواقع الخدمات العالمية .

وعرض إنفوجراف الحكومة لإشارة منصة “ماجنت للشركات الناشئة” إلى احتلال مصر المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات التكنولوجية عام 2018، فضلاً عن إشادة مؤسسة “فيتش” بأن مصر واحدة من أرخص الوجهات لمركز الاتصال وتوفير الدعم الفني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعرض لما أكدته شبكة الخدمات المشتركة والتعهيد من أن مصر تعد واجهة رائدة لتقديم الخدمات المشتركة والتعهيد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية والمؤتمرات التي استضافتها مصر، رصد الإنفوجراف استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعتبر من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، بجانب رئاسة مصر للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة عامين، وأيضا استضافة منتدى الشرق الأوسط للخدمات المشتركة والتعهيد 2019، لأول مرة بالتعاون مع “إيتيدا”، وشبكة الخدمات المشتركة والتعهيد، وإضافة إلى فوز البريد المصري برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الأفريقية لمدة عامين خلال استضافة الدورة الـ 10 لمنتدى البريد الأفريقي .