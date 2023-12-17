الحكومة: 15% انخفاضًا بقيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023، انخفضت لتبلغ 9.1 مليار دولار مقارنًة بنحو 10.7 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022 منخفضًا بنسبة 15%، مرجعا سبب ذلك العجز إلى انخفاض الواردات غير البترولية.

جاء ذلك في العدد الحادي عشر من إصدار مركز المعلومات ربع السنوية “الصادرات السلعية غير البترولية” والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

وأوضح أن الصادرات غير البترولية بلغت خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.4%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 4.3%.

وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار.

وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليار دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة مليار دولار، ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 766.7 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 249.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022.