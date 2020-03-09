الحكومة: 1050 جنيهًا تكلفة تحليل «PCR كورونا».. ولا يوجد «مستعجل» (إنفوجراف) 

من المقرر أن يصل إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل بداية من 14 مارس إلى نحو 1000 اختبار يومياً

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف، قدم خلاله معلومات إلى المواطنين الراغبين في إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا.

وذكر أن ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تسهيل الإجراءات اللازمة لإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس “كورونا” للمواطنين الراغبين في السفر للدول التي تشترط إجراء هذا التحليل.

وجاء في الإنفوجراف، أن تكلفة إجراء التحليل تبلغ 1050 جنيهاً للمواطن المصري، بينما تبلغ تكلفته للأجنبي 70 دولاراً.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تكلفة التحليل لا تتضمن أي هامش ربح للدولة، وأنه لا يوجد ما يسمى بإجراء تحليل PCR مستعجل.

وأوضح الإنفوجراف، أن إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل تصل إلى 400 اختبار يومياً اعتباراً من 9 حتى 13 مارس.

وجاء فيه أنه من المقرر أن يصل إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل بداية من 14 مارس إلى نحو 1000 اختبار يومياً.

ويتم سحب العينات بدءًا من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً، ويتم استلام نتيجة التحليل بعد 24 ساعة من الساعة 3 عصراً وحتى 11 مساءً.

وجاء في الإنفوجراف، أن أولوية الاختبار للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، مع ضرورة أن يتم إحضار أصل جواز السفر وبطاقة الرقم القومي وتذكرة السفر، وإحضار عدد 2 صورة شخصية.

علماً بأن صلاحية شهادة التحليل تكون سارية لمدة 24 ساعة فقط.

وبشأن آليات الحجز والاستفسار عن إجراء التحليل المطلوب، أوضح الإنفوجراف، أنه يمكن للراغبين في إجراء اختبارات فيروس كورونا الدخول إلى الموقع الإلكتروني: www.clap.mohp.gov.eg، أو الاتصال على الخط الساخن 15335.