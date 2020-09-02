الحكومة : 1.4 مليار جنيه استثمارات في مشروعات بمطروح خلال (2019/2020)

تابع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في محافظة مطروح، والموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وخالد شعيب محافظ مطروح، وعماد الكدواني مدير أمن مطروح.

توصيل الغاز الطبيعي إلى مدن الحمام والعلمين والضبعة

وخلال الاجتماع وافق رئيس الوزراء على مطلب لمحافظ مطروح يتعلق بإدراج مدن الحمام والعلمين والضبعة، ضمن منظومة توصيل شبكة الغاز الطبيعي لكثافة السكان بها، وللحد من نقص اسطوانات البوتاجاز وخاصة في فصل الشتاء .

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح ، وبما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن بهذه البقعة الغالية.

مدبولي يشدد على إزالة مخالفات البناء

وشدد مدبولي على ضرورة أن يتم التعامل بحسم مع إزالة مخالفات البناء الجديدة لدى حدوثها، وقبل أن تتفاقم المشكلة، من خلال “الوأد في المهد”، وحذر من أنه لن يتم السماح بأي مخالفة جديدة مع إنهاء هذا الملف.

واستعرض محافظ مطروح خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.

وقال إن استثمارات هذه الخطة بلغت 1.4 مليار جنيه تقريبا ، منها 1.2 مليار تمويلات ذاتية من موارد المحافظة.

155 مشروعاً بقطاع الكهرباء، و 170 لرصف الطرق في محافظة مطروح عام 2019/2020

وشهدت تنفيذ مشروعات ضمت 155 مشروعاً بقطاع الكهرباء، و170 مشروعاً لرصف الطرق، بطول حوالي 500 كم، وكوبري للمشاة، و عدد 328 مشروعاً بمجال تحسين البيئة، و108 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية، وعدد 25 مشروعاً في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.

وعرض المحافظ للمشروعات الجاري تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي 348 مشروعاً، وتكلفتها 869.2 مليون جنيه.

وتضم 88 مشروعاً في قطاع الكهرباء، و112 مشروعاً لرصف الطرق، و109 مشروعات بمجال تحسين البيئة، و 26 مشروعاً لتدعيم الوحدات المحلية، فضلاً عن عدد 13 مشروعاً في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.

ونوه المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء في محافظة مطروح تشمل مد وتدعيم شبكات كهرباء وإنارة تجمعات محرومة وأيضا شراء مهمات إنارة.

وتابع أن مشروعات الرصف تأتي في صورة رصف للطرق ورفع كفائتها، وإعادة الشيء لأصله في المدينة وقرى المركز بطول 92.5 كم ، إضافة إلى استكمال اثنين من الكباري بمنطقة الحمام.

وأضاف أن قطاع تحسين البيئة يشمل مشروعات شراء المهمات، ومعدات النظافة، وإقامة أرصفة وبلدورات، بجانب استكمال مشروعات مفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية تشمل اعتمادات تم تخصيصها لتدعيم الوحدات المحلية في المدينة، وعدد من القرى في ٨ مراكز بمطروح، وأيضاً لشراء مهمات، ومعدات، وإنشاء وحدات للمرور والحماية المدنية.

وعرض محافظ مطروح على نحو تفصيلي المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 .

مشروعات بإجمالي 645.6 مليون جنيه بقطاع الإسكان

وقال إنه في قطاع الإسكان، تم تنفيذ مشروعات بإجمالي 645.6 مليون جنيه خلال ذلك العام المالي، واحتلت مشروعات الطرق النصيب الأكبر منها بنحو 403.1 مليون جنيه.

وأبرزها استكمال رصف طريق الأبيض مطروح، ورصف طريق الرميلة بمطروح، وإنشاء كوبري مشاه في منطقة السلام بمطروح.

ويلي ذلك مشروعات قطاع الصحة بححم تكلفة 83.2 مليون جنيه، أبرزها المرحلة الثانية من رفع كفاءة مستشفى مطروح العام، واستكمال أعمال مستشفى الأطفال والنساء والولادة في محافظة مطروح، وإنشاء الوحدة الصحية في فوكة.

وأوضح أن خطة العام 2019/2020 تضمنت أيضا ، تطوير الوحدات المحلية، بحجم تكلفة 15.4 مليون جنيه، منها إنشاء نقطة إطفاء الجفيرة بالضبعة، ورفع الوحدات المحلية في الزغيرات بالنجيلة، وزاوية العوامة، وسيدي شبيب، وبهي الدين.

رفع كفاءة المصالح الحكومية بتكلفة 38.6 مليون جنيه

يأتي ذلك بجانب رفع كفاءة المصالح الحكومية، بحجم تكلفة 38.6 مليون جنيه، وتضم رفع كفاءة محكمة مطروح القديمة ورفع كفاءة مديرية الطب البيطري في مطروح.

ومشروعات تطوير الشواطئ، بححم تكلفة 101 مليون جنيه، وتتضمن تطوير شواطئ روميل بمطروح، وشاطئي عجيبة والغرام، وإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي في حديقة كليوباترا بمطروح بتكلفة 4.3 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ فيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة” في محافظة مطروح أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 11.6 مليون جنيه، تشمل إنشاء 19 خزان لتجميع مياه الأمطار، في سيدي شبيب وزاوية العوامة وأبو مزهود، ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب في قرى حسنبك وبهي الدين وسيدي شبيب وزاوية العوامة.

الطرق الداخلية المرصوفة ضمن يقدر 290.15 كم

وأضاف المحافظ أن إجمالي الطرق الداخلية المرصوفة ضمن خطة عام 2019/2020، يقدر بنحو 290.15 كم، بتكلفة 449.32 مليون جنيه، وهو بتمويل ذاتي من موارد المحافظة.

كما قام جهاز التعمير بتنفيذ 40 كم من الطرق، بحجم تكلفة 55.384 مليون جنيه، وبلغ اجمالي الطرق التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري 81 كم، بحجم تكلفة 349 مليون جنيه، وأبرزها مشروع رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن وحتى الضبعة، بطول 38 كم، وطريق مطروح السلوم بطول 35 كم.

وفي قطاع الصحة، قال محافظ مطروح أنه تم تنفيذ إنشاءات طبية في العام المالي 2019/2020، بتمويل ذاتي، بحجم تكلفة 136.7 مليون جنيه.

تضمنت رفع كفاءة مستشفى مطروح العام بحجم تكلفة 70.2 مليون جنيه، وشملت تطوير العيادات الخارجية، والعنايات المركزة، وغرف العمليات، ودعم المستشفى ب 15 ماكينة غسيل كلوي، وشراء الفرش والأجهزة الطبية، وإضافة 10 حضانات جديدة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وإحدى شركات البترول و 2 جهاز تنفس صناعي.

وهذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لمستشفيات الأطفال في مطروح، والحمام، والضبعة، والنساء، والحميات، وفي رأس الحكمة، وسيوة.

كما تضمنت مشروعات قطاع الصحة في محافظة مطروح ، دعم المستشفى العام ومستشفى الأطفال والنساء بتجهيزات طبية وأجهزة سونار و تنفس صناعي، ودعم مستشفى الصدر والحميات في مطروح بجهازي تنفس صناعي، ودعم صندوق تحسين الخدمة في مديرية الصحة.

وأكد على أنه تم الإنتهاء من تطوير الوحدة الصحية برأس الحكمة، و يجري الانتهاء من الوحدة الصحية في كل من سيدي حنيس، والظافر، كما يجري استكمال الوحدة الصحية في قرية سيدنا هود ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

الانتهاء من تنفيذ مشروعات بتكلفة 22 مليون جنيه بقطاع التعليم

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بتكلفة 22 مليون جنيه، تضم مدرسة تل الزيتون للتعليم الأساسي، ومدرسة ابن سينا المتميزة ، ويتم استكمال العمل في 15 مشروع مدارس بحجم تكلفة 110 ملايين جنيه.

وتتضمن خطة محافظة مطروح المستقبلية للمدارس، إنشاء عدد 48 مدرسة جديدة، وتوسعة 45 مدرسة قائمة لاستيعاب الطلاب وتقليل الكثافات، وإحلال وتجديد 10 مدارس.

وعرض محافظ مطروح موقف تنفيذ المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المنصرفة ما بين ديسمبر 2019 و شهر أغسطس 2020، بلغ نحو 1.1 مليار جنيه.

وجملة الاستثمارات المستهدفة ما بين شهر يونيو 2020 و ديسمبر 2020، بلغت نحو 500 مليون جنيه، وإجمالي حجم تكلفة المشروعات المنفذة حتى الآن، يبلغ 318.5 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات لمياه الشرب بحجم تكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 6 ملايين يورو، وتضم محطة تحلية مياه البحر بالرميلة 3 بطاقة 12 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ 100%، ومحطة تحلية مياه البحر في مدينة الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ 100%.

إضافة إلى الخطوط الناقلة لمياه محطة تحلية الضبعة، بنسبة تنفيذ 100%، ومحطة تحلية مياه البحر في سيدي براني، بطاقة 2000 م3/يوم، بنسبة تنفيذ 70%، وتاريخ النهو المتوقع لها شهر مارس 2021.

تنفيذ مشروعات بتكلفة 2.4 مليار جنيه بقطاع الصرف الصحي

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، قال المحافظ أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وتشمل مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الضبعة، طاقة 14 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الحمام، وهو بطاقة 4 آلاف م3/يوم، وبنسبة تنفيذ 100%.

فضلاً عن مشروع الصرف الصحي للإسكان الإجتماعي لمدينة الحمام، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، ومشروع الصرف المتكامل لمدينة سيوة بطاقة 18 ألف م3/يوم، بنسبة تنفيذ بلغت 60%، وكذلك المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي في مدينة مرسى مطروح، بنسبة تنفيذ 70%.

وفي قطاع الكهرباء أكد محافظة مطروح على أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتتضمن تركيب أعمدة بأماكن متفرقة بالمحافظة ضمن خطة إحلال وتجديد ألف عمود.

فضلاً عن توصيل التيار الكهربائي إلى محطة تحلية مياه الضبعة، وأيضا زيادة قدرة محطة محولات فوكة وزيادة السعة من 50 إلى 100 ميجا فولت أمبير، وإنشاء خط برج العرب ـ مطروح جهد 500 كيلو فولت، بطول 252 كيلو متر.

كما عرض اللواء خالد شعيب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة خلال الفترة منذ مارس الماضي وحتى 31/8/2020.

رصد 280 حالة تعد ومخالفة بناء وإزالتها جميعا

وقال تم رصد 280 حالة تعد ومخالفة بناء، خلال الفترة المحددة، بمساحة 942098 م2، وتم تنفيذ الإزالات في حق 100% من حالات التعدي.

وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية ، قال انه تم رصد 13 حالة تعد بمساحة 3087 فداناً تحت ولاية المحافظة، وتم تنفيذ إزالة حالات التعدي بنسبة 100%، وتم رصد 40 حالة تعد بمساحة 2844 فداناً في نطاق مركز ومدينة العلمين تحت ولاية شركة الريف المصري، وتم تنفيذ إزالة حالات التعدي بنسبة بلغت 100%.

وحول موقف تقنين الأوضاع، قال المحافظ أن طلبات التقنين المقدمة بلغت 15883 طلباً، وعدد العقود المحررة بلغ 239 عقداً، وجار تحرير 15 عقداً أخرى، وإجمالي المتحصلات بلغت 168.7 مليون جنيه.

طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أغسطس 2161 طلبا

وتابع المحافظ أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغ 2161 طلب، وبلغت جملة المتحصلات منذ بدء التصالح 25.9 مليون جنيه.

وتطرق المحافظ للمشروعات التي تم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية 2019/2020، بقطاع الشباب والرياضة.

وقال أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 ملاعب خماسية، وتطوير ورفع كفاءة 3 مراكز شباب، إضافة إلى إنشاء 5 ملاعب خماسية آخرى بتكلفة 12.46 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروعات بقيمة 3.9 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب اليرموك في الحمام، و إقامة ثلاثة ملاعب خماسية مزودة بنجيلة صناعي في مراكز شباب العروبة والعبور والرويسات.

وقال ان مشروعات الشباب والرياضة في محافظة مطروح اشتملت أيضا على اعتماد 3.55 مليون جنيه خصصت لإحلال وتجديد المرحلة الأولى في نادي الواحة، ورفع كفاءة وتطوير مركزي شباب الزويدة والعلمين.

وأضاف اللواء خالد شعيب أنه مجال تطوير العشوائيات فإن الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي شملت تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة 72.9 مليون جنيه، وتم تخصيصها لإنشاء عمارة الطابية بمطروح، وإقامة سوق حضاري في الضبعة، وسوق حضاري وسويقة في منطقة براني.

فضلا عن إنشاء سوق حضاري في سيوة، والانتهاء من عدد من تلك المشروعات فيما توشك المحافظة على الانتهاء من المشروعات المتبقية.

وتابع أنه تم كذلك الانتهاء من تطوير منطقة السواني القبلية ، وذلك بعمل بلدورات وبلاط إنترلوك ورصف الشوارع الرئيسية ، مع عنل بلاط إنترلوك للشوارع الفرعية، وتغيير الكهرباء من هوائي لأرضي بأطوال 5 كم تقريبا بحجم تكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

موقف تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”

وعرض محافظ مطروح موقف تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” في المحافظة حتى 30 يونيو 2020.

وقال أن المرحلة الأولى خلال العام المالي 2019/2020، ضمت قرى سيدنا هود بمركز الحمام، وسيدي شبيب وزاوية العوامة في مركز الضبعة، وبهي الدين بمركز سيوة، وأبو مزهود في مركز براني.

وتضمنت المشروعات المنفذة بحجم تكلفة 86.8 مليون جنيه، إقامة وتطوير مراكز شباب، وبنية تحتية، وطرق، وكذلك مياه شرب، ووحدات صحية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومدارس، ومبادرة سكن كريم.

وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تنمية القرية المصرية ، للقرى الأكثر احتياجاً، في قرى بقبق، وجارة أم الغصير، والزويدة، والقطراني، والزغيرات، بححم تكلفة مالية 34.476 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

ومن جانبه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى عدد من المطالب التي عرضها محافظ مطروح، فيما يتعلق بمشروعات المحافظة واحتياجاتها، وأصدر توجيهاته بشأن عدد من تلك المطالب والاحتياجات.

حيث وجه رئيس الوزراء بضغط مدة تنفيذ طريق مطروح / سيوة، لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، ويتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

ووافق رئيس الوزراء على مطلب يتعلق بأن يتم إدراج مدن الحمام والعلمين والضبعة ، ضمن منظومة توصيل شبكة الغاز الطبيعي لكثافة السكان بها، والحد من نقص اسطوانات البوتاجاز وخاصة في فصل الشتاء ، وكلف رئيس الوزراء في هذا السياق كلف وزير البترول بالإسراع في تنفيذ هذا المطلب.

وأكد رئيس الوزراء على أنه سوف يتم متابعة طلب المحافظة الخاص بتخصيص قسم لعلاج الأورام في المحافظة، بما يساهم في توفير الخدمة الطبية لأبناء المحافظة من العلاج الكيماوي والإشعاعي لمرضى الأورام، ويساهم في تجنيبهم عناء الانتقال إلى محافظة أخرى لتلقي العلاج.ـــــــــ