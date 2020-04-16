الحكومة : وقف وسائل النقل العام وغلق «المولات» والمحال التجارية في شم النسيم

تطبيق قواعد يومي الجمعة والسبت على يوم شم النسيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن إجراءات الحكومة الخاصة بيوم شم النسيم في مؤتمر صحفي اليوم.

وقال إنه كان هناك نقاش خلال الأيام السابقة الثلاثة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة واحتماع مجلس المحافظين واحتماع مجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء أن حجم إصابات “كورونا” في مصر مازالت تتماشى مع السيناريوهات التي وضعتها الدولة وتوقعتها .

وتابع أن ما دعا للقلق حجم التواجد والكثافات في الشوارع الأيام الماضية ودعا المواطنين لتجنب الكثافات الكبيرة والانتباه لذلك خلال حركتهم بالشوارع .

وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات الخاص بيومي الجمعة والسبت من غلق كامل للمتنزها وللمحال التجارية والمولات والشواطئ .

وأضاف أنه سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام خلال هذا اليوم أيضا بما فيها السكة الحديد والنقل النهري وكافة أتوبيسات الرحلات بين المحافظات .

ووجه مدبولي التهنئة للشعب المصري لحلول عيد القيامة وشم النسيم وشهر رمضان المعظم وتمنى أن تحمل لنا كل الخير .

وقال إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم وجه الشكر لرجال القوات المسلحة ولرجال الشرطة لما يقومون به من جهود في مواجهة الجماعات الإرهابية وتقدم بالعزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي .

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع الحكومة بدأ بمابعة صرف المنحة التي وجه بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة ، وتوجه مدبولي بالشكر لكل من ساهم في تنفيذ ذلك التكليف وصرف المنحة .

ووجه رئيس الوزراء الشكر للمحتمع المدني والقطاع الخاص لمساهماتهم التي تقدموا بها سواء للعمالة غير المنتظمة أو الادوية والمستلزمات الطبية وتمنى رئيس الوزراء أن يستمر ويزداد الفترة القادمة .

وأشار رئيس الوزراء للزيارات التي يقوم بها والوزراء بالقطاعات والمصانع الانتاجية وأكد على ان الدولة تهتم بسير العمل والإنتاج وفي نفس التوقيت المسارين معا الحفاظ على صحة العامل المصري واستمرار عجلة الإنتاج وقال أن هذه هي توجيهات الرئيس والتي أكد عليها بنفسه.