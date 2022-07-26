الحكومة: وضع استراتيجية لصناعة تصميم الإلكترونيات من خلال رواد مصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة.

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة لدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات، من خلال التوسع فى استخدام منظومة التحول الرقمى.

وأكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية فى مختلف ربوع الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال ذلك القطاع الحيوي.

وتناول الدكتور عمرو طلعت في اللقاء محور تنمية صناعة تصميم الإلكترونيات، حيث أشار إلى أنه جار وضع استراتيجية من قبل رواد صناعة تصميم الإلكترونيات المصريين.

وتابع أن ذلك من أجل تحقيق عدة أهداف تتمثل في تنمية القدرات من خلال توفير قاعدة من الشباب المدرب عن طريق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى خبراء الصناعة ، وأنهم يعملون على تهيئة مناخ الأعمال ليكون داعماً وجاذباً للشركات العاملة في قطاع تصميم الإلكترونيات.

وأضاف أنهم يستهدفون كذلك النفاذ إلى الأسواق الدولية المختلفة عن طريق وضع تصور يمكن للشركات المصرية من خلاله المنافسة في تلك الأسواق، بواسطة بناء سابقة أعمال متميزة تسمح للشركات فى التوسع إقليمياً خلال نموها.

وعرض وزير الاتصالات أيضا للجهود المبذولة فى إطار تطبيق منظومة التقاضى عن بعد، وما يتضمن ذلك من تحديد لمراحل التطبيق وفقاً للتشريعات المتاحة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل فى هذا الصدد.

ولفت إلى موقف أداء منظومة النيابات، والتى تأتى فى إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن متوسط الحركة على برنامج العدالة وصل إلى 700 ألف يومياً.

وتطرق الوزير، إلى موقف تطور وتنوع الخدمات المقدمة من خلال البريد المصرى، الذى تنتشر فروعه على مستوى الجمهورية.