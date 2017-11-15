الحكومة: وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة وتقرير سنوي

خاص عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وناقش المجلس تقرير عن حقوق الانسان في مصر تم تكليف وزارة شئون النواب بإعداده، وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في تصريحات للصحفيين أن التقرير بتضمن تحقيق اهداف وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز

خاص

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وناقش المجلس تقرير عن حقوق الانسان في مصر تم تكليف وزارة شئون النواب بإعداده،

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في تصريحات للصحفيين أن التقرير بتضمن تحقيق اهداف وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية ثابتة، وشمل توصيات وافقت عليها الحكومة منها إنشاء وحدة لحقوق الانسان في كل وزارة ومحافظة للتعرف على المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان وحلها ، وإصدار تقرير سنوي خاص بحقوق الانسان في مصر.

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع تعديلات قانون البناء الموحد الذي يتضمن مد فترة تراخيص البناء إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالتعامل مع البناء على الأراضي الزراعي مستقبلا.