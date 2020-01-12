الحكومة : وحدة خاصة وإعداد قائمة بكل المستثمرين المصريين فى الخارج

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج أنه تم إعداد قائمة تشمل كل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للاستثمارات المصرية.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.

انشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية

وكشفت عن إنشاء عدد من المستثمرين المصريين مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أول ثمار هذا التعاون، وجار اختيار الأرض التي ستقام عليها في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك على هامش توقيعها على بروتوكول تعاون مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإطلاق “وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج ” بالهيئة العامة للاستثمار وتتبع الرئيس التنفيذي للهيئة؛ لمعاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وتسهيل سبل الاستثمار أمامهم.

مد جسور الثقة والتواصل مع جميع المصريين بالخارج

كما قامت وزيرة الهجرة والمستشار محمد عبد الوهاب بجولة تفقدية اليوم داخل منطقة خدمات المستثمرين، حيث التقيا عددا من المواطنين، وناقشا آلية التواصل مع المستثمرين بالخارج، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، ودمجهم في عمليات التنمية القائمة في المرحلة الحالية، ويعد ذلك انعكاسا لرغبة الدولة المصرية في مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مواطنيها بالخارج.

من ناحيتها، أعربت وزيرة الهجرة، أن افتتاح الوحدة يأتى نتيجة لمساعى وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لجذب المستثمرين المصريين بالخارج للوطن، مضيفة أنها ستكون المسئولة عن إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم؛ حيث تضم ممثلين عن وزارة الهجرة لتسهيل التواصل مع المصريين بالخارج.

رئيس هيئة الاستثمار: تسهيل الإجراءات أمام المصريين بالخارج

ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبدالوهاب، ان الهيئة ستعمل علي التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات في وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات، كما أنها ستضم عناصر مميزة من هيئة الاستثمار بمشاركة وزارة الهجرة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة للمستثمرين.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أنه تم انتقاء مجموعة من أكفأ موظفي الهيئة ليصبحوا نواة لهذه الوحدة، بالتعاون مع وزارة الهجرة.

وقال إنه يتطلع لأن تصبح هذه الوحدة نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق خطط التنمية المستدامة، فضلا عن استقبال الراغبين من المصريين في الخارج فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، والمعاونة الإيجابية فى تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات.





