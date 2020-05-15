الحكومة : وارداتنا انخفضت 24% والصادرات الزراعية سجلت 107 ملايين دولار

سجلت الواردات 13 مليار و814 مليون دولار في الربع الأول لعام 2020 مقابل 18 مليارًا و233 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

نفت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، خلال تقرير الحكومة، أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

ونوّهت الوزارة بأن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت 821 مليون دولار، في الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقابل 812 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وزارة الصناعة أن المنتجات الزراعية شهدت طلبًا دوليًّا متزايدًا، رغم تفشّي فيروس كورونا المستجدّ عالميًّا، وقامت مصر بتصدير 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضراوات في الربع الأول من العام الحالي 2020.

الحكومة : البرتقال جاء بالمرتبة الأولى في الصادرات الزراعية بصادرات 1.2 مليون طن

وأضافت الوزارة، خلال تقرير الحكومة لتوضبح الحقائق، أن مصر احتلّت المرتبة الأولى عالميًّا للدول المصدرة للموالح، وجاء “البرتقال” بالمرتبة الأولى في الصادرات الزراعية، بإجمالي صادرات بلغت 1.2 مليون طن، بقيمة 107 ملايين دولار.

بينما جاءت “البطاطس” بالمرتبة الثانية على القائمة المصرية، وبلغ إجمالي صادراتها نحو 550 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، وذلك بقيمة بلغت 140 مليون دولار.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت زيادة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، بنسبة حوالي 2%، وبلغت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2019.

وتابعت الوزارة أن الواردات شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 24%، حيث سجلت 13 مليارًا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارًا و233 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونوهت وزارة الصناعة بأن هذه المؤشرات أسهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار، أي انخفض بنسبة تراجع بلغت 39% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وناشدوهم في حالة وجود أي شكوى يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg).