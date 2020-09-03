الحكومة: نمو 26% في الاستثمارات المنفذة 2019 / 2020 ونستهدف 55% هذا العام

دون تدخل الحكومة كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2019/2020 نحو 1.9% مع أزمة "كورونا" .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.

وقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصري في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، وقالت خلاله أن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو في عام 2019/2020 وصلت إلى 26% شملت قطاعات التعليم، والصحة، والاسكان، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية.

وأوضحت أنه دون تدخل الحكومة كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2019/2020 نحو 1.9% مع أزمة “كورونا” .

ونوهت في هذا الصدد بأنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بهذا القطاع.

وأضافت أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، خلال العام المالى 2020/2021 بمختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وقالت وزيرة التخطيط إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 4.9% عام 2020، في ظل توقعات تأثر العديد من الدول الناشئة والمتقدمة بشكل كبير وتحقيقها لمعدلات نمو سلبية، نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.