الحكومة: نضع ملف الصحة على أجندة الأولويات

- مدبولي يجتمع بالوزيرة للمرة الثانية في أسبوع.. ويؤكد: نتابع يومياً تحسن الخدمات - رئيس الوزراء يجري تجربة الاتصال بالخط الساخن 15300المال - خاصالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأجر

– مدبولي يجتمع بالوزيرة للمرة الثانية في أسبوع.. ويؤكد: نتابع يومياً تحسن الخدمات

– رئيس الوزراء يجري تجربة الاتصال بالخط الساخن 15300

المال – خاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأجرى تجربة الاتصال بالخط الساخن 15300 المخصص للتأكد من سير تسجيل بيانات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد مدبولي، بسرعة التواصل من مسئولي الرد على المكالمات، وكلف بأن يتم الاتصال بالمسجلين سابقاً في قوائم الانتظار، تحسباً لكون أحدهم لم يعلم بتدشين الموقع الالكتروني للتسجيل، أو الخط الساخن.

يأتى ذلك في إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي يعقده رئيس مجلس الوزراء مع الوزيرة خلال هذا الأسبوع، ما يؤكد أن الحكومة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، وشدد رئيس الوزراء على ذلك قائلاً: “نتابع بشكل يومي هذا الملف، وهدفنا هو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.

وعرضت الوزيرة ما تم من إجراءات في إطار تطبيق الإجراءات الإصلاحية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، ففيما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار.

وأشارت الوزيرة الى بدء عمل غرفة العمليات المشكلة لمتابعة هذا المشروع، وتم رفع درجات الاستعداد الى الحالة القصوى بكل المستشفيات المتضمنة، كما بدأ عمل الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وهناك حالات من التي تم تسجيلها، حصلت على مواعيد للعمليات، وتم توجيهها إلى المستشفيات.

وأضافت أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي المستشفيات الجامعية وادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتنسيق توجيه الحالات، وفقًا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى لإنهاء القوائم في أقرب وقت ممكن، وتضمنت العمليات المطلوبة تخصصات القلب المفتوح، والقسطرة، والمفاصل، والرمد وقوقعة الاذن، لافتة إلى أن عدد الحالات على قوائم الانتظار بلغ في 1 يوليو الجاري 12127 حالة، تم إجراء اللازم لنحو 3577 حالة، ليتبقى 8550 حالة على قوائم الانتظار.

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وفيما يتعلق بمنظومة القضاء على فيروس سي، أوضحت الوزيرة أنه سيتم الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وربطها على البرنامج الالكتروني بمسح المواطنين لاكتشاف حالات الاصابة بالفيروس، باعتبارها قاعدة بيانات مدققة، تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية الذي وجه بتكاتف جهود كل أجهزة الدولة الحكومية والمجتمع المدني والكنائس والمساجد لسرعة الانتهاء من اعمال المسح والعلاج، مشيرة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق تحيا مصر للمشروع.

وفيما يتعلق بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، فقد استعرضت الوزيرة عمل اللجنة الخاصة بالتأكد من اشتراطات مخازن الألبان، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد 22.5 مليون عبوة، بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهرياً، ويتم استكمال منظومة ميكنة الألبان حيث تم بالفعل ميكنة 6 محافظات على أن يستكمل ميكنة باقي المحافظات بالكامل خلال 8 أشهر.

وأشارت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتوريد ألبان بحوالي 700 ألف عبوة فورميلا وأن كمرحلة أولى، ويتم توريد 600 ألف عبوة فورميلا تو كمرحلة ثانية. وفيما يتعلق بالأمصال، فقد عرضت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم توفير كافة الاحتياجات من الامصال واللقاحات المختلفة عن طريق التعاقد، بإجمالي 2.5 مليار جنيه.

وبالنسبة للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية والذي يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية بكل محافظة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم اختيار 29 مستشفى يتم تقييمها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والقوة البشرية ومستلزمات التشغيل والخدمات الطبية المقدمة، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة 18 مستشفى جامعياً بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وعرضت الوزيرة لحزمة الخدمات الطبية التي ستقدمها المستشفيات النموذجية، لافتة إلى أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المستشفيات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه.

وسلمت الوزيرة خطة العمل في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استلام المستشفيات التي يتم تأهيلها وتطويرها في بورسعيد على أعلى مستوى من التنفيذ، وتكليف فريق متخصص تكون مهمته إتمام هذه الخطوة.

وتضمنت خطة العمل بالمحافظة تأهيل البنية التحتية والتجهيزات لوحدات مراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتضم المرحلة الأولى 23 وحدة ومركز طب أسرة، و6 مستشفيات وتنتهي في ديسمبر 2018، بينما تضم المرحلة الثانية 14 وحدة ومركز طب أسرة.