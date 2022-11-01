الحكومة: نصف مليار جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم في شمال سيناء خلال عامين

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء، وأنه يأتي على رأس أولويات الوزارة، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت أن جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه، وبلغت تكلفة إنشاء وتأهيل المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023 نحو 240 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإقامة أجنحة في مدارس قائمة.

وذلك إلى جانب رفع كفاءة 14 مدرسة بالشيخ زويد، وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء 3 مدارس جديدة بالعريش خلال العام الدراسي الجديد هي مدارس “المتفوقين والتجريبية والمتعددة”.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg).

وناشدهم للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).