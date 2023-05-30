الحكومة: ندب محمود السقا من البنك المركزي للعمل مستشارًا للطروحات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بندب محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.

وسبق للسقا وشغل منصب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الإفريقى الدولي وبعدها عمل عضوا في مجلس إدارة بنك مصر إيران.

ومؤخرا عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات، وحريصة على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف، لافتًا إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.